Preferred Utilities Ahora Ofrece Sistemas de Control de Calderas En Español

DANBURY, CT, UNITED STATES, September 19, 2024 / EINPresswire.com / -- Nos emociona anunciar que nuestro sistema de control de combustión BurnerMate Universal (BMU) ahora incluye soporte en español. Esta mejora hace que sea más fácil que nunca operar nuestras soluciones avanzadas de control en América Central y América Latina.𝐂𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞𝐫í𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚𝐬 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬:● Control Avanzado de Protección de Llama: características como el anuncio de mensajes de avería en el orden en que ocurrieron e imágenes panorámicas del sistema durante bloqueos (lockout snapshots) aumentan aún más la seguridad de la operación.● Control de Combustión: incluye posicionamiento de eje, posicionamiento en paralelo y medición completa/predictiva con ajuste opcional de O2.● Controles Auxiliares: proporciona una completa gama de opciones como control de tiro y control del nivel del tambor.● Interfaz Fácil de Usar: equipado con una pantalla táctil a color de 10 pulgadas y gráficos intuitivos.¿𝐏𝐨𝐫 𝐪𝐮é 𝐬𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐞𝐧 𝐞𝐬𝐩𝐚ñ𝐨𝐥?Desarrollamos este proyecto para servir mejor a nuestro mercado hispano y satisfacer diversas necesidades lingüísticas. Nuestros ingenieros y clientes hispanos desempeñaron un papel vital en el desarrollo de un BMU que puede ser fácilmente usado por personas que no hablan inglés.“Estamos comprometidos a brindar soluciones innovadoras y accesibles a todos nuestros clientes” dijo el presidente y CEO de Preferred Utilities, David Bohn. “Agradecemos a los talentosos ingenieros que hicieron esto posible. Su dedicación y experiencia fueron fundamentales en el desarrollo de esta nueva función.”Para obtener más información sobre Preferred y nuestra amplia gama de productos, visite www.preferred-mfg.com o contacte a Dennis García: dgarcia@preferred-mfg.com𝐀𝐜𝐞𝐫𝐜𝐚 𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐟𝐞𝐫𝐫𝐞𝐝 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬 𝐌𝐚𝐧𝐮𝐟𝐚𝐜𝐭𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠Fundada en 1920, Preferred Utilities Manufacturing Corporation, es un fabricante de sistemas de manejo de combustibles líquidos, instrumentación y controladores de calderas, quemadores de alta calidad, herramientas de reducción de interrupciones de plantas de energía nuclear y piezas relacionadas para instalaciones comerciales, institucionales e industriales. El compromiso de Preferred con la investigación y desarrollo continuo de sus productos le ha ayudado a liderar la industria con soluciones nuevas e innovadoras para plantas de energía. Su sede de fabricación, ingeniería y administración se encuentra en Danbury, Connecticut, con oficinas regionales de ventas y servicio en todo Estados Unidos.

