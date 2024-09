CSL がアキュミュラスシナジー (Accumulus Synergy) に参加し、業界変革を推進

アキュミュラスシナジーの革新的なクラウドベースの情報交換プラットフォームの立ち上げに続き、CSLは非営利の業界団体に参加

カリフォルニア州バーリンゲーム発, Sept. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- アキュミュラスシナジー (Accumulus Synergy, Inc) (「アキュミュラス」) およびその創設スポンサーは、CSLを最初のメンバー組織として迎えることを発表した。 このコラボレーションは、業界の関係者を結集し、世界中の人々に重要な治療法を劇的に加速するという使命を推進する上で大きな進歩を示している。

アキュミュラスの最高経営責任者であるフランク・ノゲイラ (Frank Nogueira) は以下のように述べている。「CSLをメンバーコミュニティに迎えることができて光栄です。 アキュミュラスのメンバーシップは、エコシステムへの投資です。 当社は、規制の交換とデータの調和を加速するために、グローバルな規制エコシステム内の国家規制機関 (NRA)、業界団体、ライフサイエンス組織、非政府組織 (NGO) と緊密に連携しています。 医薬品、科学、テクノロジーのようにダイナミックで急速に進化する業界では、強力で革新的なネットワークの一員であることが不可欠です」。

アキュミュラスのメンバーシップモデルは、規制ポリシーの形成を支援し、規制要件とデータ標準のグローバルな調和の重要性を提唱することを目的としている。 さらに、これらの取り組みによってデジタルトランスフォーメーションを推進し、世界中の患者への治療の迅速化を図ることが最終的な目標だ。 これらの利益を推進するという共通のコミットメントにより、アキュミュラスとCSLはどちらも、集合的な影響を拡大し、世界規模で前向きな変化を推進する態勢が整っている。

「アキュミュラスシナジーは変化の触媒です。 目的とビジョンを持って先導するアキュミュラスは、革新だけでなく、規制の調和とデジタルトランスフォーメーションに向けた業界のパラダイムシフトの先駆者でもあります」と、CSLのグローバル規制担当責任者であるエマニュエル・ルコント=ブリセット (Emmanuelle Lecomte-Brisset) は述べている。

現在、同メンバーシップには、ライフサイエンス組織、健康協会、民間/非営利財団など、規制エコシステム内の利害関係者が加入できるようになっている。 アキュミュラスは、業界のニーズに合わせた貴重なリソース、ソートリーダーシップ、ネットワーキングの機会、ポリシー策定の取り組みといった多彩な特典をメンバー組織に提供する。

アキュミュラスの最高規制イノベーション責任者であるクシュブー・シャルマ (Khushboo Sharma) は以下のように述べている。「コミュニティが拡大し、規制データの統合、データの調和、デジタル変革の機会を共同で推進することに注力していることを嬉しく思います。 革新とコラボレーションへの確固たる献身により、CSLが当社に加わることは光栄です」。

アキュミュラスシナジーのメンバーシップとサブスクリプションの機会の詳細については、info@accumulus.orgまで問い合わせされたい。

アキュミュラスシナジーについて

アキュミュラスシナジーは、革新的なデータ交換プラットフォームを開発している世界的な非営利業界団体であり、同プラットフォームは、ライフサイエンス組織と世界的な規制当局間のコラボレーションと効率の強化を可能にすると同時に、ユーザーが動的なデータ駆動型の洞察を抽出できるようにすることを目的としている。 アキュミュラスは、ライフサイエンスと保健当局間のエコシステムの主な利害関係者と協力して、臨床、安全性、化学的性質、製造にわたる規制、サイバーセキュリティ、プライバシーのほか、規制機関との連絡や提出書類の要件を満たすことを目的とするプラットフォームを構築し、維持することに取り組んでいる。 アキュムラスシナジーのスポンサーには、世界的な大手製薬会社が含まれている。

CSLについて

CSL (ASX:CSL; USOTC:CSLLY) は、血友病や免疫不全の治療薬、インフルエンザ予防ワクチン、鉄欠乏症や腎臓病の治療薬など、命を救う医薬品のダイナミックなポートフォリオを持つ世界的なバイオテクノロジー企業である。 1916年の創業以来、当社は最新のテクノロジーを使用して命を救うという約束を原動力にしてきた。 現在、CSLは、CSLベーリング、CSLセキーラス (CSL Seqirus)、CSLビフォー (CSL Vifor) の3つの事業を含め、100ヵ国以上の患者に命を救う製品を提供しており、32,000人の従業員を擁している。 商業力、研究開発への注力、優れた業務運営という独自の組み合わせにより、患者が充実した生活を送ることができるよう、イノベーションを特定、開発、提供することができる。 CSLの詳細については、CSL.comを参照されたい。



報道担当者向け問い合わせ先:

アリソン・マリ (Allison Mari)

allison.mari@accumulus.org

540-907-6053

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.