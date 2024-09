11x 获得了由 Benchmark 领投的 2400 万美元 A 轮融资，旨在塑造数字化工作的未来

本轮投资将加速人工智能驱动型数字化员工的开发,推动其全球业务版图的拓展



旧金山, Sept. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 11x 是一家开创性人工智能初创公司,致力于通过自主数字化员工改变现代劳动力。该公司今日宣布成功完成 2400 万美元的 A 轮融资。 本轮融资由 Benchmark 领投,其他参与投资的机构包括 Quiet Capital、SV Angel、Abstract Ventures、Lux Capital、Operator Partners、Visionaries、Activant、HubSpot Ventures、Project A、20VC、20Growth 和 20Sales。

11x 由首席执行官 Hasan Sukkar 在 2022 年创立,致力于利用人工智能驱动型数字化员工简化 GTM(进入市场)运营,让团队能够将更多精力集中在战略性事务上。

“我们不以 SaaS(软件即服务)支出为目标,而是着眼于企业的招聘预算。 我们的业务核心在于销售工作服务。”11x 合作伙伴关系负责人 Guillaume Roux-Romestaing 如是说。

应对 GTM 挑战

在过去二十年里,GTM 工具的格局呈现愈发分散化的趋势。 各种专业化软件的大量涌现,包括客户关系管理系统(CRM)、营销自动化平台、销售互动工具以及数据增强服务等等,给营收团队带来了巨大的负担。

“自 Salesforce 在1999 年问世以来,面向各团队的专业化 GTM 软件不断增加,造成系统的分散化,同时推动了运营成本的上升。 每引入一个新工具,通常都需要进行独立的系统集成、维护和培训。这些额外的工作最终可能会抵消这些工具本应带来的效率提升。”11x 发展负责人 Keith Fearon 解释道。

11x 解决方案

11x 目前致力于开发人工智能驱动型数字化员工,由其自主执行营收团队的工作流程,从而重新定义劳动力。 这些数字化员工可以接受“聘用”,实现传统上由员工担当的职位的自动化,行之有效地完成各类大规模任务。

Benchmark 的普通合伙人 Sarah Tavel 表示:“关键在于将传统上由员工执行的具体任务拆分开来,再以新的方式出售。”

今年早些时候,11x 推出了一款人工智能驱动型销售发展代表——“Alice”。 Alice 可以实现潜在客户开发、多渠道互动和大规模个性化的自动化,从而帮助公司在自动模式下实现业务增长,现已获得了显著的关注。 最近推出的 “Jordan” 则是一款专注于处理来电潜在客户资格认证的人工智能电话服务代表,现已引起众多企业的兴趣。这些企业希望借此简化其“快速响应潜在客户”的流程。

投资影响与发展计划

A 轮融资将加速 11x 的产品开发进程,扩大其团队规模,提升其全球市场影响力,特别是在美国市场。本公司近期将总部迁至美国。 其团队继续深耕美国市场,吸引了来自各领先科技公司的关键人才,例如曾在 Brex 担任金融服务工程部门负责人的首席技术官 Prabhav Jain。

Hasan Sukkar 表示:“我们坚信,在两年内,数字化员工将成为支持全球公司运营的常规化力量。”

关于 11x

11x 是一家由 Hasan Sukkar 在 2022 年创立的人工智能初创公司。 本公司专注于开发自主数字化员工,以实现 GTM 工作流程的自动化运营,助力组织提升效率,降低成本。 11x 专注于实现 GTM 团队中各类职位的自动化,如销售、市场营销和营收运营。

了解更多信息,请访问 11x.ai 。

联系人:

Keith Fearon - 11x 发展负责人

电子邮件: keith@11x.ai

本公告所附图片可在以下网址获取:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/611dfd4d-804c-49a2-83fe-94fbdcdbff65

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/52cc596e-a9c8-4d71-b427-dbfa36170db5

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.