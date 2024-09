Carta abierta respaldada por la ONU, incluidos los firmantes Gillian Anderson y Forest Whitaker, hace un llamado a los gobiernos a enfrentar la alarmante crisis de violencia que afecta a uno de cada dos niños en todo el mundo

LONDRES, Sept. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sobrevivientes, especialistas y defensores de todo el mundo lanzan un esfuerzo global para abordar el impactante problema de la violencia contra niños.



Hoy [17 de septiembre] publicaron una carta abierta exigiendo medidas urgentes por parte de los líderes mundiales en anticipación a la primera Conferencia Ministerial Mundial sobre el Fin de la Violencia contra Niños, que tendrá lugar en Colombia, este mes de noviembre.

Figuras públicas como los actores, creadores y autores Calle & Poché, Forest Whitaker, Gillian Anderson, Shudu Musida y Will Poulter agregan sus nombres a la carta, que fue coordinada por Project Everyone y respaldada por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF.

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, uno de cada dos niños en todo el mundo (más de mil millones) experimenta violencia cada año, desde abuso sexual y violencia de pandillas hasta matrimonios y trabajos infantiles.

Varios sobrevivientes de violencia infantil se unieron a los defensores de alto perfil, junto con expertos líderes como el especialista en trauma Bessel van der Kolk, las activistas de derechos infantiles, Hina Jilani y la princesa Mabel van Oranje, y el ganador del Premio Nobel de la Paz, el Dr. Denis Mukwege.

Creando mayor conciencia, la carta busca inspirar acciones urgentes e impulsar el cambio a nivel local y global. El grupo pide a los líderes mundiales que utilicen la próxima Conferencia Ministerial para centrarse en estrategias críticas y garantizar que los servicios de respuesta y apoyo sean universalmente accesibles para todos los niños necesitados.

La poderosa carta abierta pide a los líderes mundiales que asistan a la conferencia de Colombia y se comprometan con compromisos concretos e innovadores que coincidan con la dimensión y gravedad de la crisis.

La evidencia muestra que, con los enfoques correctos, la violencia contra los niños se puede reducir de forma significativa. Los países que implementan estrategias basadas en evidencia pueden observar reducciones de hasta el 50%.

El Dr. Etienne Krug, director del Departamento de Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud, dijo:

“La mitad de todos los niños son objeto de actos crueles de violencia cada año, sin embargo, el problema no recibe la atención, el financiamiento o la priorización política que merece. Evidencia Demuestra que la violencia en contra de los niños se puede prevenir. Los gobiernos de todo el mundo deben aprovechar esta oportunidad crucial para hacer realidad ese cambio para los mil millones de niños de este planeta que sufren daños cada año".

Vea la carta completa AQUÍ.

