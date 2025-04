ZA FUNDINGS LTD Разширява глобалната мрежа от центрове за данни, захранвани с чиста енергия, за да подкрепи облачните операции за копаене

Снимка от ZA FUNDINGS LTD



София, България, April 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZA FUNDINGS LTD, оперираща под марката Za Miner, обяви значително разширение на мрежата си от центрове за данни, за да подкрепи растящите си операции за облачно копаене. Този ход подчертава ангажимента на Za Miner да изгради устойчива и енергийно ефективна крипто инфраструктура за своите услуги за облачно копаене.

Разширение, фокусирано върху чистата енергия и ключови региони

Основана през 2020 г. и с централа във Великобритания, Za Miner оперира с повече от 100 центрове за данни по целия свят. Компанията сега добавя осем нови съоръжения в Европа и Югоизточна Азия, всяко от които е избрано заради достъпа си до възобновяема енергия и силна мрежова свързаност. Тези нови центрове за данни са проектирани да подобрят инфраструктурата на Za Miner за облачно копаене, позволявайки по-ефективни и екологично чисти услуги за копаене за потребителите по целия свят.

Всички нови и съществуващи центрове за данни се захранват с чиста енергия, основно от слънчева и вятърна енергия, което намалява екологичния отпечатък, свързан с копаенето на криптовалути. Всяко съоръжение е проверено за енергийна ефективност, надеждност и наличност на мрежата, за да осигури 24/7 операции за облачно копаене без прекъсване.

Проектирани за производителност и устойчивост

Za Miner използва високопроизводителни GPU и ASIC системи от водещи производители, приоритизирайки както изчислителната мощ, така и ниската консумация на енергия. Напредналите охладителни системи, включително вентилация, захранвана от слънчева енергия, и пасивен въздушен поток, помагат да се намали допълнително потреблението на енергия. Тази иновационна инфраструктура гарантира, че услугите за облачно копаене на Za Miner работят с максимална ефективност, като същевременно минимизират екологичното въздействие.

Автоматизацията играе ключова роля в поддържането на операциите в различни времеви зони. Задна система управлява товарите за облачно копаене, диагностиката и графика за плащания, позволявайки минимално време на недостъпност и последователни плащания за потребителите по целия свят.

Сертифицирана и съответстваща инфраструктура

Za Miner е сертифицирана от Управлението за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA), което осигурява, че всички операции за облачно копаене отговарят на строги регулаторни и сигурностни стандарти. Това съответствие се простира до всеки нов център за данни, осигурявайки отговорен и мащабируем растеж за услугите за облачно копаене на Za Miner.

Бъдещо разширение

Възгледите напред, Za Miner проучва допълнителни места за центрове за данни в Източна Европа и Южна Америка. Компанията остава фокусирана върху области, предлагащи излишък от възобновяема енергия и силна цифрова инфраструктура, като засилва мисията си да предоставя ефективни и екологично отговорни решения за облачно копаене на потребителите по целия свят.

Контакт за медии:

Компания: ZA FUNDINGS LTD

Контактно лице: Аниса Ф

Имейл: info@zaminer

уебсайт: https://www.zaminer.com/

