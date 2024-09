خطاب مفتوح مدعوم من الأمم المتحدة - بما في ذلك الموقعين Gillian Anderson وForest Whitaker - يدعو الحكومات إلى مواجهة أزمة العنف المزعجة التي تؤثر على طفل من بين كل طفلين على مستوى العال…

لندن, Sept. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

يُدشِّن الناجون والخبراء والمناصرون من جميع أنحاء العالم جهودًا عالمية للتعامل مع الأزمة الصادمة المتمثلة في العنف ضد الأطفال

وقد أصدروا اليوم [17 سبتمبر] خطابًا مفتوحًا يطالبون فيه باتخاذ قادة العالم لإجراء عاجل قبل المؤتمر الوزاري العالمي الأول لإنهاء العنف ضد الأطفال، والذي تستضيفه كولومبيا في نوفمبر القادم.

وقد أضافت شخصيات عامة، من بينها ممثلين ومبدعين ومؤلفين، من أمثال Calle & Poché وForest Whitaker وGillian Anderson وShudu Musida وWill Poulter أسماءهم إلى الخطاب الذي نسقته Project Everyone ويحظى بدعم منظمة الصحة العالمية واليونيسيف.

وبحسب أرقام منظمة الصحة العالمية، يتعرض طفل من بين كل طفلين من الأطفال على مستوى العالم - الذين يتجاوز عددهم مليار طفل - للعنف كل عام، بداية من الاستغلال الجنسي ومرورًا بعنف العصابات وانتهاءً بزواج الأطفال وعمالة الأطفال.

وقد انضم عدد من الناجين من العنف من الأطفال إلى مناصرين رفيعي المستوى، إلى جانب خبراء رواد، مثل أخصائي الصدمات النفسية Bessel van der Kolk، ونشطاء حقوق الأطفال Hina Jilani والأميرة Mabel van Oranje والفائز بجائزة نوبل الدكتور Denis Mukwege.

يسعى الخطاب من خلال زيادة التوعية إلى أن يكون مصدر إلهام لاتخاذ إجراء عاجل وتحفيز التغيير على المستويين المحلي والعالمي. تدعو المجموعة قادة العالم إلى استغلال المؤتمر الوزاري القادم للتركيز على الاستراتيجيات الهامة وضمان إتاحة الاستجابة وخدمات الدعم لكل طفل يحتاج لها على مستوى العالم.

يدعو الخطاب المفتوح القوي قادة العالم إلى حضور مؤتمر كولومبيا وتقديم تعهدات ملموسة ومبتكرة تضاهي مع حجم الأزمة وخطورتها.

تُظهر الأدلة أنه يمكن الحد بشكل كبير من العنف ضد الأطفال من خلال تطبيق المناهج الصحيحة. يمكن للدول التي تطبق استراتيجيات قائمة على الأدلة أن تشهد انخفاضًا بمعدل 50%.

وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، قال الدكتور Etienne Krug، مدير إدارة المحددات الاجتماعية للصحة في منظمة الصحة العالمية:

"يتعرض نصف الأطفال لأعمال العنف الوحشية كل عام، بيد أن المشكلة لا تحظى بالاهتمام أو التمويل أو الأولوية السياسية التي تستحقها. تظهر الأدلة إمكانية منع العنف ضد الأطفال. يجب على الحكومات على مستوى العالم انتهاز هذه الفرصة الهامة لجعل هذا التغيير حقيقة لمليار طفل على هذا الكوكب يتعرضون للإيذاء كل عام".

طالع الخطاب الكامل هنا.

