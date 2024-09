Impreza Host será palco para entrevistas a candidatos a prefeito em Canoas

Estudio Impreza Host Impreza Host Eleições 2024

CANOAS, RIO GRANDE DO SUL, BRAZIL, September 16, 2024 / EINPresswire.com / -- A Impreza Host abre suas portas para entrevistas com candidatos à Prefeitura de Canoas 2024A Impreza Host, empresa líder no segmento de servidores e soluções digitais, anuncia que estará cedendo suas instalações para a realização de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Canoas nas eleições de 2024. Esta iniciativa será realizada em parceria com a Agência GBC , que coordenará as entrevistas.As entrevistas terão o objetivo de proporcionar um espaço democrático onde os candidatos possam apresentar suas propostas, debater suas ideias e discutir as principais demandas da cidade."Acreditamos que é nosso papel contribuir para a transparência e o diálogo durante o período eleitoral. Esperamos que este espaço sirva para que os cidadãos de Canoas possam conhecer melhor as propostas de seus futuros representantes," disse Federico, representante da Impreza Host no Brasil.Veja as datas e horários que as entrevistas acontecerão:16/09 - Airton Souza (PL)17/09 - Rodrigo Cebola (PSOL)18/09 - Odirlei Campiol (NOVO)19/09 - Jairo Jorge (PSD)23/09 - Beth Colombo (Republicanos)24/09 - Marcio Freitas (PRD)Lembrando que as entrevistas serão gravadas e estarão disponíveis nas redes sociais da Agência GBC.

