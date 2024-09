Padilla: SRP manipestasyon - Pagbisita sa bansang Tsina

PHILIPPINES, September 16 - Press Release

September 16, 2024 SRP MANIPESTASYON - PAGBISITA SA BANSANG TSINA Video: https://www.youtube.com/watch?v=6vHWoSDhuQ0 Ginoong Tagapangulo, Pinunong Mayorya, mga miyembro ng lupon na ito, nais ko lamang pong hingin ang inyong atensyon sa maiksing manipestasyon. Nais ko lamang pong sa akin manggaling bago po maunahan ng anumang fake news o haka-haka mula sa mga taong may makukulay na utak at maiitim na pulitika. Nitong nakaraang weekend po ay nagtungo po ako, kasama ang ilang miyembro ng aking staff, sa bansang China. Ako po ay nanggaling doon, hindi po para sa kung ano pa mang political agenda kundi para pa po sa isang itinuturing kong isang kultural na paglalakbay. Ika nga po ay people to people, tao sa tao. Kami po ay naimbitahan, sa pamamagitan din po ni Princess Jacel Kiram, Princess of the Sultanate of Sulu, at ng Foreign Affairs Office of Dezhou Municipal People's Government upang makiisa po sa paggunita ng ika-anim na daan at pito (607th) anniversary ng kamatayan ng Sultan ng Sulu na may himlayan sa isang heritage site sa Dezhou- siya po ay si Sultan Paduka Pahala, ang kauna-unahang hari ng tatlong kaharian ng Sulu. Ayon po sa kasaysayan, noong 14th Century, nagtungo po ang pamilya ni Sultan Pahala kasama ang kanyang pamilya sa Tsina upang magbigay pugay sa Yongle Chinese emperor, Zhu Di, ng Ming Dynasty. Sa pagbisitang ito ay nagbunga rin po ng magagandang pagsasamahan at pagkakaibigan sa pagitan ng Emperor at Sultan. Nang siya po ay pumanaw dahil sa isang misteryosong karamdaman, naiwan po don sa Dengzhou ang dalawang anak na lalaki ni Sultan Paduka Pahala, na kalaunan naman po ay nakapag-asawa at nagkaroon na ng pamilya sa Dezhou. Masasabi ko pong tunay na naging makabuluhan ang aming naging pagbisita sa kanyang himlayan, at amin pong pakikipanayam sa kanyang mga naging descendants. Nagkaroon din po kami ng pagkakataon na makasama ang descendants ng mga Chinese veterans na kasama sa pakikipaglaban ng ating mga ninuno noong panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Sila po ang bumuo noon ng Wha-Chi Guerrilla o Philippine-Chinese Anti-Japanese Guerrilla Forces. Naimbitahan rin po kami sa bagong siyudad na binubuo sa Beijing, ang Xiong'an city. Sinasabi po na ito daw ay magiging sunod na Shenzhen or Shanghai. Ito pong gagawing bagong city ang tinatawag nilang may pinaka-sustainable na siyudad. Mahaba po ang kwento ng aming mga naging karanasan sa ilang araw na pananatili sa bansang Tsina ngunit dahilan po sa kakulangan ng oras, hindi ko na po hahabaan ang manipestasyong ito. Bago po ako magtapos ay nais ko na ring banggitin sa lathaan ng Senado na ngayon ay ginugunita ang Maulid-un-Nabi, kaarawan po ng Prophet Muhammad, kung kaya't kami pong mga Muslim ay nagpupugay sa kanyang naging buhay at katuruan. Nagpapasalamat din po ako sa pinakitang kahalagahan ng PROC sa kaunaunahang diplomatic mission sa kasaysayan ng ating bansa at Tsina sa pamamagitan ng po Sultan ng Sultanate of Sulu. Nagpupugay din po tayo sa mga bumubuo ng lokal na gobyerno ng Dezhou sa pagbibigay ng pagkilala sa mga Muslim Filipinos at Chinese Filipinos. Isang napakaganda pong pagkilala po ito. Kaya muli po maraming salamat po, Ginoong Tagapangulo, sa pagkakataon upang mabigyang linaw ang naging pakay ng aming maigsing paglalakbay sa Tsina. Maraming salamat po.

