Los Toreros Muertos y Kenke presentan "Mi Agüita Amarilla Cumbia Flow" Un Tributo a los Grandes del Rock en Español

Pablo Carbonell (izq) & Diego Botero de Kenke.

MIAMI, FL, UNITED STATES, September 16, 2024 / EINPresswire.com / -- El próximo 26 de septiembre, el mundo será testigo del lanzamiento de "Mi Agüita Amarilla Cumbia Flow", una innovadora colaboración entre el fundador del icónico grupo español Los Toreros Muertos y la banda-colectivo colombiano Kenke.Esta canción, parte del primer EP de Kenke titulado -Tributo a los más grandes ídolos del rock en español-, estará disponible en las principales plataformas de streaming.Grabado entre los estudios Kenke House en Orlando y Gaira Música Local en Bogotá, "Mi Agüita Amarilla Cumbia Flow" mezcla los característicos sonidos españoles de Los Toreros Muertos con un toque fresco de flow caribeño. La fusión de estos estilos promete llevar la canción a lo más alto de las listas de música latina, mostrando la poderosa unión entre dos culturas a través de la música y el amor.Este lanzamiento también marca un hito importante para Kenke, ya que con él, se da inicio a una importante alianza con la división Latina de ADA Music, la distribuidora digital independiente de Warner Music Group.En palabras de Mariangela Rubbini, Directora de ADA para las regiones Andes y Cono Sur, “Nos alegra y motiva que Kenke se convierta en uno de nuestros partners, ya que se trata de un proyecto que busca innovar en la industria con nuevos sonidos, siempre de la mano de músicos de larga trayectoria. Sin duda alguna, acompañaremos a Kenke para ayudarlo a crecer en toda la región", afirmó Rubbini.Pablo Carbonell, el fundador de Los Toreros Muertos, es una leyenda viva del rock en español. Nacido en Cádiz, comenzó su carrera artística en los años 80, fundando Los Toreros Muertos en 1984, grupo reconocido por éxitos como “Mi Agüita Amarilla”. Su carrera abarca colaboraciones en televisión y cine, incluyendo la dirección de la película “Atún y chocolate”, nominada a un Goya.Por su parte Kenke, más que una banda, es un colectivo musical colombiano que busca transformar la industria respetando los sonidos de su cultura. Con apenas dos años de existencia, ya han recibido premios como el de Mejor Producción en Claro Música TV con el sencillo “No Juegues", en colaboración con Mauro Castillo, compositor y actor de “Encanto”. Su más reciente éxito “La Fiesta del Pueblo”, ha superado el millón de visualizaciones en YouTube.Kenke está compuesto por artistas de renombre, incluyendo:- Diego Botero: Fundador de Kenke, empresario y músico comprometido con el bienestar social y la música.- Martín Velilla: Productor, cantante y arreglista con tres premios Grammy por su trabajo con Carlos Vives.- Einar Escaf: Percusionista y productor ganador de un Grammy Latino.- Bernardo Velazco y Carlos Iván Medina: Miembros fundadores de la emblemática banda Distrito Especial.- Chato Rivas: Bajista y cofundador de La Derecha, con una trayectoria que incluye la dirección musical de “Pies Descalzos” de Shakira.- Alex Pérez: Bajista y coproductor, formado en el proyecto cultural Batuta.El lanzamiento de "Mi Agüita Amarilla Cumbia Flow" representa la audacia de Kenke al fusionar estilos y culturas, y refuerza su compromiso de escribir un nuevo capítulo en la música latina. ¡No te pierdas este inolvidable tributo el 26 de septiembre!

