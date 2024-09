OTC 마켓 그룹, OTC 오버나잇 공식 출시로 글로벌 시장 접근성 확대

뉴욕, Sept. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 미국 및 해외 증권 1만 2,000여 개가 거래되는 규제 금융시장 운영기관인 OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM)가 OTC 오버나잇(OTC Overnight) 서비스를 공식 출시했다. 이에 따라 앞으로는 월요일부터 목요일 사이 미국 동부시간으로 저녁 8시부터 익일 새벽 4시까지 일부 활성 증권을 거래하는 것이 가능해진다.



OTC 마켓 그룹은 지난 5월 OTC 오버나잇 서비스를 처음 공개하면서 개장 시간 및 거래 가능한 증권 유형을 발표한 바 있다. 이번 출시는 미국 달러로 가격이 책정되었으며 OTC Market에서 단독으로 거래되는 글로벌 증권에 대한 고객 수요가 증가하고 있는 시점에 이뤄졌다. OTC 오버나잇은 OTC 시장에 대한 접근성, 투명성, 포괄적 데이터 범위를 크게 넓히는 거래 기능들을 제공한다. 브로커 및 딜러 등록자들은 기존 인프라와 연결성을 활용해 고객 수요에 부응하는 야간 거래 기능들을 효과적으로 추가할 수 있다.

현재 OTC 오버나잇 거래 및 신고 기능은SEC가 규제하는 대체거래시스템인 OTC Link NQB에서 이용할 수 있으며, 미국 달러로 거래하는 브로커 및 딜러 등록자들이 야간 세션 동안 일부 활성 증권을 거래하는 것이 가능하다. 거래 가능 증권으로는 아디다스, 하이네켄, 로슈 홀딩 같은 글로벌 기업들의 유동 미국예탁증권 및 봄바디어, 에어 캐나다 Inc. 등 유명 기업들의 보통주 등이 있다. 출시 초반에는 일부 증권만 거래가 가능하지만, OTC 마켓 그룹은 곧 서비스 범위를 다른 증권들로 확대하겠다는 계획이다.

OTC 마켓 그룹은 투자, 브로커 및 딜러, 발행사의 니즈를 두루 충족하는 글로벌 시장 기관으로 자리매김하고자 노력하고 있다. OTC 오버나잇은 혁신적인 브로커 및 딜러들이 미국과 아시아 투자자들의 트레이딩 경험을 개선하고자 하는 중대한 시점에 출시되어 회사 서비스의 진화를 상징한다.

OTC 마켓 그룹의 마켓 데이터 부문 수석 부사장(VP) Matt Fuchs는 다음과 같이 말했다. “이 혁신적인 서비스가 드디어 출시되어 기쁘다. OTC 오버나잇은 투명하고 경쟁력 있으며 비용 효율적인 시장 환경을 제공함으로써 계속 증가하고 있는 투자자, 브로커 및 딜러, 발행사의 수요에 부응할 것이다. 이는 충분한 정보를 제공하고 효율적으로 작동하는 시장 환경을 만들겠다는 회사의 목표에 있어 유의미한 진일보다.”

OTC 오버나잇에 대한 추가 정보는 다음 링크에서 확인할 수 있다. https://www.otcmarkets.com/otc-link/otc-overnight-trading or https://www.otcmarkets.com/market-data/otc-overnight .

OTC Markets Group Inc. 소개

OTC 마켓 그룹 ( OTC Markets Group Inc. )(OTCQX: OTCM)은 1만2000여개의 미국 및 해외 증권 거래를 위한 규제 시장을 운영하고 있다. OTC 마켓 그룹의 데이터 기반 공시 표준은 OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market, Pink® Open Market 등 공적시장 3곳의 근간을 이루고 있다. OTC 마켓 그룹의 OTC Link® Alternative Trading Systems (ATSs)는 증권 중개사들이 거래를 원활하게 하기 위해 의존하는 중요한 시장 인프라를 제공한다. 당사의 혁신적인 모델은 기업들이 미국 금융 시장에 보다 효율적으로 접근할 수 있도록 한다. OTC Link ATS, OTC Link ECN, OTC Link NQB는 SEC의 규제를 받는 ATS며, FINRA 및 SEC에 등록된 중개사이자 SIPC 회원사인 OTC Link LLC가 운영한다.

언론문의:

OTC Markets Group Inc., +1 (212) 896-4428, media@otcmarkets.com

