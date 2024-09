Digital Radar Market Predicted to Surge to US$ 21.32 Billion Expanding at a 17.8% CAGR From 2024 to 2032

Digital Radar Market

The rising geopolitical tensions and increased security concerns across the countryโ€™s borders are the major factors driving the digital radar market growth.

Digital radars are being increasingly used for safety, security, and surveillance in the automotive, aerospace, military, and defense sectors” — Polaris Market Research

NEW YORK CITY, NY, UNITED STATES, September 12, 2024 / EINPresswire.com / -- The digital radar market report by Polaris Market Research offers a comprehensive analysis of the market, covering all the major aspects to help stakeholders make informed decisions.๐“๐ก๐ž ๐๐ข๐ ๐ข๐ญ๐š๐ฅ ๐ซ๐š๐๐š๐ซ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ข๐ฌ ๐จ๐ง ๐š ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐ญ๐ซ๐š๐ฃ๐ž๐œ๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ. ๐“๐ก๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ข๐ฌ ๐ฉ๐จ๐ข๐ฌ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐ซ๐ž๐š๐œ๐ก ๐”๐’๐ƒ 21.32 ๐›๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐›๐ฒ 2032, ๐ž๐ฑ๐ก๐ข๐›๐ข๐ญ๐ข๐ง๐ ๐š ๐‚๐€๐†๐‘ ๐จ๐Ÿ 17.8% ๐Ÿ๐ซ๐จ๐ฆ 2024 ๐ญ๐จ 2032. ๐ˆ๐ญ ๐ฐ๐š๐ฌ ๐ฏ๐š๐ฅ๐ฎ๐ž๐ ๐š๐ญ ๐”๐’๐ƒ 4.90 ๐›๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐ข๐ง 2023.๐–๐ก๐š๐ญ ๐€๐ซ๐ž ๐ƒ๐ข๐ ๐ข๐ญ๐š๐ฅ ๐‘๐š๐๐š๐ซ๐ฌ?Radars are electromagnetic equipment used to detect the location and distance of objects. They use radio waves to determine the angle, speed, and spread of objects within their radius. Radars consist of a transmitter to produce an electromagnetic signal, which is radiated into space using an antenna. Digital radar systems make use of digital waveforms for generating radio frequency signals and processing target returns digitally. The use of digital waveforms gives them several advantages over conventional radar systems.Digital radars can create high-resolution maps of a vehicleโ€™s surroundings, including their speed, location, and elevation of objects. Also, they can process echoes to improve signal quality and usability. Digital radars play a vital role in various mission-critical applications, including search and rescue and offshore security. The rising incidences of unauthorized border activities have created a demand for highly efficient surveillance solutions, thereby impacting the digital radar market growth favorably.

๐–๐ก๐จ ๐Œ๐š๐ค๐ž๐ฌ ๐ƒ๐ข๐ ๐ข๐ญ๐š๐ฅ ๐'๐š๐๐š๐ซ๐ฌ?

Advanced Micro Devices, Inc., Ainstein, Arbe, BAE Systems, Bharat Electronics Limited (BEL), Elbit Systems Ltd., IAI, Indra, Leonardo Group, Lockheed Martin Corporation, and Magna International Inc. are some of the leading players in the digital radar market. These industry participants focus on a variety of strategic initiatives to expand their global presence. These include increased investments, international collaborations, and mergers and acquisitions. Some of the latest developments in the market are:โ€ข In July 2024, Furuno USA announced the launch of their new FAR2XX8MK2 series of commercial radars. The new radars are specifically engineered to provide enhanced radar images to improve safety and reliability at the sea.โ€ข In April 2023, Fisker Inc. introduced digital radar technology into a production vehicle. The radar technology brings advanced safety features to the Fisker Ocean all-electric SUV.๐–๐ก๐š๐ญโ€™๐ฌ ๐ƒ๐ซ๐ข๐ฏ๐ข๐ง๐ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ ๐จ๐ซ๐ฐ๐š๐ซ๐?Technological Advancements: Innovations in digital radar technology, which include high-resolution imaging, have improved the precision and reliability of radar systems. The top market players are continuously introducing digital radars with the aforementioned technologies to cater to the diverse market needs.Growing Automotive Sector: The automotive sector is booming worldwide owing to a rise in vehicle sales having advanced technologies such as driver-assistance systems and self-driving. This, in turn, is having a favorable impact on the digital radar market sales.Increased Investment: Companies across various sectors, including aerospace, automotive, and telecommunications, have recognized the benefits of digital radars and have started investing in the technology. The private sector investment in radar technology is driving market demand.

๐–๐ก๐ข๐œ๐ก ๐'๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง ๐‹๐ž๐š๐๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก?

North America: North America accounted for the largest digital radar market share. The regionโ€™s robust growth is primarily due to the increased use of digital radars in unmanned aerial vehicles and drones. The region is experiencing a surge in the demand for both commercial and recreational drones.

Asia Pacific: Asia Pacific is anticipated to witness significant growth from 2024 to 2032. This can be attributed to the presence of several manufacturers in the region. These companies are driving innovation in radars, thereby contributing to the regional market growth.

๐‡๐จ๐ฐ ๐ˆ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐'๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ƒ๐จ๐ง๐ž?

๐๐ฒ ๐"๐ฒ๐ฉ๐ž ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค
โ€ข Active
โ€ข Passive

๐๐ฒ ๐ƒ๐ข๐ฆ๐ž๐ง๐ฌ๐ข๐จ๐ง ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค
โ€ข 2D & 3D
โ€ข 4D

๐๐ฒ ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค
โ€ข Safety
โ€ข Security & Surveillance
โ€ข Others

๐๐ฒ ๐•๐ž๐ซ๐ญ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค
โ€ข Automotive
โ€ข Aerospace
โ€ข Military & Defense
โ€ข Others

๐๐ฒ ๐'๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค
โ€ข North America
o US
o Canada
โ€ข Europe
o Germany
o France
o UK
o Italy
o Spain
o Netherlands
o Russia
o Rest of Europe
โ€ข Asia Pacific
o China
o Japan
o India
o Malaysia
o South Korea
o Indonesia
o Australia
o Rest of Asia Pacific
โ€ข Middle East & Africa
o Saudi Arabia
o UAE
o Israel
o South Africa
o Rest of Middle East & Africa
โ€ข Latin America
o Mexico
o Brazil
o Argentina
o Rest of Latin America

๐ ๐€๐๐ฌ

What is the growth rate of the digital radar market?
The market is projected to grow at a CAGR of 17.8% from 2024 to 2032.

Which region held the largest market share in 2023?
North America had the largest share of the market.

Which application held the highest share in the digital radar market in 2023?
The safety segment held the highest share of the market.

Which vertical had the highest CAGR in the global market?
The military & defense category registered the highest CAGR in the digital radar market.

