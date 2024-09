Smart Motor Devices ha ampliado su gama de productos: ya se pueden encargar servomotores y accionamientos industriales

Smart Motor Devices Precision servo motors and drives

La empresa Smart Motor Devices ha ampliado la gama de productos suministrados: ahora se pueden encargar servomotores industriales y servoaccionamientos.

TALLINN, ESTONIA, September 12, 2024 / EINPresswire.com / -- Smart Motor Devices OÜ es un desarrollador, fabricante y proveedor de controladores de motores como para fabricantes de equipos originales tanto como para usuarios individuales de todo el mundo. Los controladores y accionamientos para motores de CC de baja potencia diseñados por la empresa han demostrado ser componentes fiables y eficientes para diversos tipos de sistemas electromecánicos.Ahora la gama de productos ofrecidos se amplía y desde 2024 la empresa ofrece servoaccionamientos de precisión con una potencia de 50 W a 22 kW de Estun Automation.Por qué servomotores de Estun Automation Dado que por el momento Smart Motor Devices no dispone de soluciones preparadas para servoaccionamientos con una potencia superior a 1000 W, y que los clientes solicitan periódicamente servoaccionamientos de CA con realimentación de bucle cerrado para completar sus sistemas, se decidió empezar a suministrar servoaccionamientos de terceros. Los servoaccionamientos modernos se enfrentan a muchos requisitos, que se aplican plenamente en la última serie de servomotores y servoamplificadores Estun:- la alta fiabilidad del servoaccionamiento y una tasa de fallos extremadamente baja están garantizadas por una elevada cultura de producción, el estricto cumplimiento de las normas internas de la empresa y varios niveles de control de calidad de los productos de salida;- la funcionalidad ampliada del servoaccionamiento garantiza su integración en el equipo final con el mínimo esfuerzo y el número de elementos externos adicionales;- el seguimiento de las tendencias del desarrollo técnico moderno y de la industria, las oportunas mejoras y adiciones de funcionalidad, la ampliación de la gama de modelos y el uso exclusivo de elementos modernos de base permiten que estos servomotores se mantengan siempre en demanda;- el precio competitivo es una de las principales ventajas, ya que influye en el coste del equipo final.Como los accionamientos de Estun Automation cumplen todos los requisitos enumerados y hace tiempo que han demostrado ser productos fiables y de alta precisión, fueron elegidos como los más adecuados para suministrar a nuestros clientes.Gama de servomotores disponiblesActualmente se pueden encargar servoaccionamientos con potencias de 50 W a 22 kW.Los servomotores de alta velocidad, de 50 a 5000 W, proporcionan una velocidad máxima de rotación de hasta 6000 rpm. A pesar de su pequeño tamaño, los accionamientos proporcionan un par bastante alto. Dentro de la misma potencia, hay disponibles modelos con diferentes inercias del rotor. Esto permite elegir la mejor opción teniendo en cuenta la inercia de la carga.Los servoaccionamientos con inercia media y velocidad media son óptimos para funcionar a velocidades de hasta 1500 - 2000 rpm. El rango de potencia varía de 850 W a 7,5 kW y cabe en una carcasa compacta con una brida de 130 - 180 mm.Los modelos de alta inercia y baja velocidad están diseñados para funcionar con un par elevado y una velocidad reducida (velocidad nominal de hasta 1.000 rpm). La mayor inercia del rotor permite al accionamiento hacer frente a cargas de gran inercia.Los servoaccionamientos de alta potencia de 7,5 kW a 22 kW se utilizan en máquinas herramienta y grandes equipos industriales pesados.ServoamplificadoresLos servoamplificadores Estun proporcionan un movimiento preciso de la carga, una interacción rápida y fiable con los equipos periféricos y cumplen todos los requisitos modernos.Las principales características funcionales son:- Comunicaciones CANOpen, EtherCat, Profinet- Ciclo de sincronización EtherCAT tan bajo como 125µs- Función STO (desconexión de par segura - STO, SIL3, PLe)- Respuesta de frecuencia del bucle de velocidad > 3,5KHzSintonización automática, supresión adaptativa de vibraciones, funciones de compensación de fricciónLas funciones incorporadas permiten el uso sin PLC para el control de velocidad y posición.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.