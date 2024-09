BUSINESSNEXT menerima pengakuan selama 11 tahun berturut-turut dalam Gartner® Sales Force Automation Magic Quadrant™ 2024

Laporan ini menyoroti komitmennya yang tinggi dalam jasa keuangan dan asuransi di wilayah APAC, EMEA, dan Amerika Utara

NEW DELHI, India, Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- BUSINESSNEXT, penyedia solusi perusahaan yang dapat disusun bagi bank dan jasa keuangan, telah dinobatkan sebagai Niche Player dalam laporan Gartner Magic Quadrant 2024 untuk Sales Force Automation Platform. Platform ini dinilai berdasarkan beragam rangkaian solusi perusahaannya yang komprehensif, yang berfokus pada kemampuan automasi penjualannya.



Ini menempatkan BUSINESSNEXT di antara 13 vendor platform automasi tenaga penjualan global, sebagai bukti atas pendekatannya yang berfokus pada industri dan solusi inovatifnya dalam menyediakan solusi yang mutakhir. Kemampuan SFAnya meliputi penjualan terpandu, analitik prediktif, dan strategi berbasis AI. Dengan keberadaan yang kuat dalam jasa keuangan dan asuransi di APAC, EMEA, dan Amerika Utara, BUSINESSNEXT terus menyempurnakan platformnya dengan model berbasis GenAI, visualisasi, dan fitur seluler untuk mendongkrak efisiensi operasi.

Quadrant menyoroti kelebihan BUSINESSNEXT dalam manajemen prospek berbasis pembelajaran mesin, model penilaian prediktif, dan strategi AI yang dapat disesuaikan. BUSINESSNEXT berencana memperkenalkan asisten penjualan pintar serta meningkatkan alur kerja berbasis AI dan verifikasi KYC untuk lebih lanjut membantu bisnis global dalam transformasi digital.

Sushil Tyagi, Direktur Eksekutif, BUSINESSNEXT, menyatakan, "Pengakuan dari Gartner ini menyoroti komitmen kami dalam menyediakan solusi inovatif dan dapat disesuaikan yang memberdayakan tim penjualan untuk melampaui sasarannya sembari menyediakan pengalaman pelanggan yang unggul."

BUSINESSNEXT terus memajukan automasi penjualannya dengan fokus yang tinggi pada pengembangan solusi AI khusus native bagi industri perbankan, asuransi, ritel, dan perawatan kesehatan. Peningkatan di masa depan meliputi peluncuran studio WORKNEXT, platform tanpa kode yang menawarkan alat bantu berbasis GenAI untuk peringkasan prospek dan desain alur kerja serta produktivitas yang lebih baik.

Tentang BUSINESSNEXT

BUSINESSNEXT adalah penyedia solusi perusahaan yang dapat disusun dengan fokus pada bank dan jasa keuangan secara global. Diakui sebagai pemimpin dalam CRM Jasa Keuangan oleh The Forrester Wave, perusahaan ini memanfaatkan teknologi, inovasi, dan pengalaman untuk menghadirkan pengalaman luar biasa, unik, dan humanis dalam menghadapi lingkungan bisnis yang menantang. Platform BUSINESSNEXT yaitu CRMNEXT, CUSTOMERNEXT, DATANEXT, dan WORKNEXT merupakan platform cloud-native berbasis AI dan ML yang dibuat khusus untuk mewujudkan transformasi digital. Platform ini terdiri dari portofolio yang diperkaya solusi modular hiper SaaS yang responsif, dapat dengan mudah dipasang dan dipakai, dan memiliki kapabilitas integrasi yang luar biasa dengan ekosistem. Saat ini BUSINESSNEXT menyokong lebih dari 1 juta pengguna di 65.000 cabang dan pusat panggilan, serta mengelola 1 miliar pelanggan akhir di seluruh dunia.

