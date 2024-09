Big Wave Grand Prix: o evento que revoluciona o surf de ondas gigantes

Big Wave Grand Prix

A REFIX apoia esta plataforma inovadora que dá visibilidade à Nazaré, um local de ondas gigantes e vitórias épicas.

A CORUñA, SPAIN, September 12, 2024 /EINPresswire.com/ -- O Big Wave Grand Prix (BWGP) está prestes a revolucionar o mundo do surf de ondas gigantes com o lançamento da sua inovadora plataforma interativa durante a temporada 2024/25. Com o apoio da REFIX, o evento destaca Nazaré, famosa pelas suas ondas gigantescas e pela sua extraordinária cultura do surf. Esta plataforma foi concebida para proporcionar visibilidade contínua aos atletas que enfrentam as lendárias ondas da Nazaré, oferecendo ao público uma perspetiva sem precedentes das façanhas mais emocionantes do desporto.

Ao contrário dos eventos tradicionais de surf, que se limitam a um único dia de competição, o Big Wave Grand Prix mostrará as conquistas diárias dos surfistas de ondas grandes ao longo de toda a temporada. Com transmissões de alta qualidade, conteúdos exclusivos e interação imersiva com os fãs, o BWGP pretende aproximar o público global da ação. A plataforma oferecerá imagens dos bastidores, entrevistas, interações com os fãs e atualizações ao vivo, proporcionando uma visão completa dos desafios e triunfos destes atletas de elite.

Até à data, 28 surfistas de classe mundial confirmaram a sua participação, com mais dois atletas esperados. A lista inclui lendas do surf de ondas gigantes, como Rodrigo Koxa, bem como estrelas em ascensão, como Tony Laureano e Salvador Couto. A equipa internacional representa 13 países, incluindo nomes de destaque como James Storm Carew, da Austrália, e Polly Ralda, da Guatemala, refletindo o alcance global deste desporto.

Mais do que uma simples competição de surf, o Big Wave Grand Prix pretende destacar a vibrante comunidade local da Nazaré. O evento envolverá fotógrafos, videógrafos e outras figuras-chave da cena do surf de ondas gigantes, revelando ao público o que acontece nos bastidores deste desporto. A plataforma também adotará uma abordagem única para avaliar as performances, reconhecendo os surfistas não só pelas suas capacidades atléticas, mas também pelas suas contribuições à comunidade e à cultura do surf.

A REFIX, patrocinadora oficial da temporada 2024/25, é uma bebida isotónica, orgânica e vegan, feita com água do mar da costa da Galiza, em Espanha. Com o seu foco na sustentabilidade e na saúde, o apoio da REFIX ao BWGP sublinha o seu compromisso com a comunidade do surf e com o meio ambiente.

Sobre o Big Wave Grand Prix

O Big Wave Grand Prix é uma plataforma inovadora dedicada a mostrar os melhores surfistas de ondas gigantes do mundo. Através de transmissões ao longo de todo o ano e de conteúdos exclusivos, o BWGP oferece uma visão única da vida dos atletas que desafiam as ondas mais impressionantes do planeta. A plataforma tem como objetivo aproximar o desporto do seu público global e destacar a vibrante comunidade local da Nazaré, Portugal.

Para mais informações, visite o site oficial: www.bigwavegrandprix.com

Siga o BWGP no Instagram: @bigwavegrandprix

