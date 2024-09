Big Wave Grand Prix: l'evento che rivoluziona il surf sulle onde giganti

Big Wave Grand Prix

REFIX sostiene questa piattaforma innovativa che dà visibilità a Nazaré, luogo di onde giganti e vittorie epiche.

A CORUñA, SPAIN, September 11, 2024 /EINPresswire.com/ -- Big Wave Grand Prix (BWGP) è pronto a rivoluzionare il mondo del surf sulle onde giganti con il lancio della sua piattaforma interattiva innovativa durante la stagione 2024/25. Supportato da REFIX, l'evento mette in risalto Nazaré, famosa per le sue onde imponenti e la sua straordinaria cultura del surf. Questa piattaforma è progettata per fornire visibilità durante tutto l'anno agli atleti che affrontano le leggendarie onde di Nazaré, offrendo al pubblico uno sguardo senza precedenti sulle imprese più emozionanti dello sport.

A differenza degli eventi di surf tradizionali, limitati a un solo giorno di competizione, il Big Wave Grand Prix metterà in risalto le imprese quotidiane dei surfisti durante tutta la stagione. Attraverso trasmissioni di alta qualità, contenuti esclusivi e coinvolgimento immersivo dei fan, il BWGP mira ad avvicinare il pubblico globale all'azione. La piattaforma presenterà filmati dietro le quinte, interviste, interazioni con i fan e aggiornamenti in tempo reale, offrendo una visione completa delle sfide e dei trionfi di questi atleti d'élite.

Ad oggi, 28 surfisti di fama mondiale hanno confermato la loro partecipazione, e altri due sono attesi. Il cast comprende leggende del surf sulle onde giganti come Rodrigo Koxa, oltre a talenti emergenti come Tony Laureano e Salvador Couto. Il team internazionale rappresenta 13 paesi, inclusi nomi di spicco come James Storm Carew dall'Australia e Polly Ralda dal Guatemala, a testimonianza della portata globale di questo sport.

Più di una semplice competizione di surf, il Big Wave Grand Prix mira a mettere in luce la vivace comunità locale di Nazaré. L'evento coinvolgerà fotografi, videografi e altri protagonisti della scena del surf sulle onde giganti, mostrando al pubblico il dietro le quinte di questo sport. La piattaforma adotterà inoltre un approccio innovativo nella valutazione delle performance, riconoscendo i surfisti non solo per le loro capacità atletiche, ma anche per i loro contributi alla comunità e alla cultura del surf nel suo complesso.

REFIX, sponsor ufficiale della stagione 2024/25, è una bevanda isotonica, biologica e vegana, realizzata con acqua di mare proveniente dalla costa della Galizia, in Spagna. Con il suo impegno per la sostenibilità e la salute, il supporto di REFIX al BWGP sottolinea il suo legame con la comunità del surf e l'ambiente.

Informazioni su Big Wave Grand Prix

Il Big Wave Grand Prix è una piattaforma innovativa dedicata alla presentazione dei migliori surfisti di onde giganti del mondo. Attraverso trasmissioni durante tutto l'anno e contenuti esclusivi, il BWGP offre uno sguardo unico nella vita degli atleti che cavalcano le onde più impressionanti del pianeta. La piattaforma mira ad avvicinare questo sport al suo pubblico globale e a mettere in risalto la vivace comunità locale di Nazaré, in Portogallo.

Per maggiori informazioni, visitare il sito ufficiale: www.bigwavegrandprix.com

Segui BWGP su Instagram: @bigwavegrandprix

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.