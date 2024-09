Préparation au Congrès Oncologie ESMO24 avec le Rapport Gratuit d’OBiS Insights

ESMO24 - Pré-réunion sur la classification des nouveaux médicaments

Le rapport pré-réunion ESMO24 d'OBiS Insights est basé sur l'examen de 2 960 titres de résumés, avec 275 nouveaux médicaments non encore approuvés profilés.

OLORON-SAINTE-MARIE, PYRéNéES-ATLANTIQUE, FRANCE, September 12, 2024 /EINPresswire.com/ -- OBiS, une société de conseil en analyse de données de santé basée à New York, a développé un rapport préliminaire basé sur les titres de résumés du prochain congrès de la Société Européenne d’Oncologie Médicale (ESMO). Ce rapport est disponible gratuitement via le lien suivant :

Rapport Préliminaire d'OBiS Insights pour ESMO24

Le rapport OBiS Insights classe 275 nouveaux médicaments contre le cancer, encore non approuvés, par modalité comme suit :

40% (109) Médicaments à base d’anticorps : Conjugués anticorps-médicaments (39), Anticorps bispécifiques (32), Autres anticorps monoclonaux (21), Inhibiteurs de points de contrôle immunitaire (17)

37% (103) Médicaments à petites molécules : Inhibiteurs non-kinases (36), Inhibiteurs de tyrosine kinase (22), Autres inhibiteurs de kinase (18), Dégradeurs de protéines/PPI/SERDs (9), Inhibiteurs de CDK (9), Inhibiteurs de KRAS (6), Autres petites molécules (3)

23% (63) Médicaments "Panachés" : Vaccins contre le cancer (18), Autres médicaments panachés (16), Autres conjugués de médicaments (10), Virus oncolytiques (9), Thérapie cellulaire (6), Radiothérapeutiques (4)

REMARQUE IMPORTANTE : Le rapport préliminaire d'OBiS Insights exclut les médicaments non explicitement mentionnés dans les titres des résumés. Ce rapport sera mis à jour au fur et à mesure de l'avancement du congrès. De plus, le rapport note quelques chevauchements entre les catégories et des exceptions.

Le rapport OBiS Insights comprend également un résumé des principales conclusions des récentes réunions annuelles ASCO24 et ASCO24BT qui ont eu lieu à Yokohama, au Japon. Parmi les 275 médicaments qui seront présentés à l’ESMO24, 118 (43%) ont déjà été discutés lors de ces réunions ASCO.

Plusieurs médicaments anticancéreux approuvés en Chine mais pas encore aux États-Unis ou en Europe (au 11 septembre 2024) — tels que le cardunilimab, le donafenib, le flumatinib, le penpulimab, le pyrotinib, le serplulimab, le sintilimab et le vebreltinib — sont exclus de ce rapport mais pourraient être couverts dans une mise à jour future.

À PROPOS D'OBiS

OBiS est une société privée d'analyse de données de santé basée à New York, spécialisée dans le développement commercial, la prévision, la planification de nouveaux produits, l’identification des leaders d'opinion, la recherche de marché, l'analyse du recrutement pour les essais cliniques et les services de données personnalisés. OBiS sert les entreprises de biotechnologie et de produits pharmaceutiques en développant des analyses validées et basées sur l'intelligence artificielle. Fondée en 2002 par Rick Beasley, ancien Directeur de la Recherche sur le Marché de l'Oncologie chez Bristol-Myers Squibb, OBiS a ouvert en 2020 une filiale à Oloron-Sainte-Marie, en France.

AVERTISSEMENT

Les informations contenues dans ce communiqué de presse sont à des fins ÉDUCATIVES UNIQUEMENT et ne visent pas à fournir des conseils médicaux ou financiers.

