OBiS Insights免費會前報告：迎接歐洲醫學腫瘤學會（ESMO24）大會

ESMO24 – 新藥分類會前報告

OBiS Insights 會前ESMO24報告基於對2,960個摘要標題的審查,以對尚未批准的新癌症藥物進行分類。

NEW YORK, NY, UNITED STATES, September 12, 2024 /EINPresswire.com/ -- 總部位於紐約市的醫療分析顧問公司OBiS,基於即將舉行的歐洲醫學腫瘤學會(ESMO)大會的摘要標題,開發了一份會前報告。該報告基於2,960篇摘要標題的審查,其中對275種尚未獲批的新藥進行了分類介紹。以下鏈接可免費下載報告:

OBiS Insights ESMO24 會前報告

OBiS Insights報告將這275種「新」尚未獲批的癌症藥物按照治療方式進行了分類:

40%(109種)抗體藥物:抗體藥物複合體(39種)、雙特異性抗體(32種)、其他單株抗體(21種)、免疫檢查點抑制劑(17種)

37%(103種)小分子藥物:非激酶抑制劑(36種)、酪氨酸激酶抑制劑(22種)、其他激酶抑制劑(18種)、蛋白質降解劑/PPI/SERDs(9種)、CDK抑制劑(9種)、KRAS抑制劑(6種)、其他小分子藥物(3種)

23%(63種)「混合類型」藥物:癌症疫苗(18種)、其他混合類型藥物(16種)、其他藥物複合體(10種)、溶瘤病毒(9種)、細胞療法(6種)、放射治療藥物(4種)

重要提示:OBiS Insights的會前報告不包括摘要標題中未明確提到的藥物。隨著會議進行,報告將會持續更新。此外,報告中指出某些分類間可能存在重疊或例外情況。

OBiS Insights報告還包括最近在美國臨床腫瘤學會(ASCO24)年會及日本橫濱舉行的ASCO24BT會議的關鍵見解摘要。在ESMO24大會上展示的275種藥物中,有118種(43%)曾在這些ASCO會議中討論。

此外,截至2024年8月20日,報告中不包括在中國已獲批准但尚未在美國或歐洲批准的幾款癌症藥物,例如卡度尼利單抗、度拉非尼、氟馬替尼、賽普利單抗、吡咯替尼、舒普利單抗、信迪利單抗及維布列替尼等。這些藥物可能會在未來的更新中納入。

關於OBiS

OBiS是一家位於紐約市的私人醫療分析公司,專門從事業務發展、預測、新產品規劃、關鍵意見領袖識別、市場調查、臨床試驗招募分析及自定義數據服務。OBiS透過開發經過驗證的AI驅動分析,為生物技術及製藥公司提供服務。該公司由前百時美施貴寶腫瘤市場研究總監Rick Beasley於2002年創立,並於2020年在法國奧朗-聖瑪麗設立了子公司辦事處。

