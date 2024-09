La TechExpo 2024 de la SCTE® Está preparada para reunir a innovadores, expertos y líderes empresariales

TechExpo24 Lleva la industria de la banda ancha a Atlanta del 24 al 26 de septiembre de 2024

EXTON, Pensilvania, Sept. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La TechExpo de la SCTE, el mayor evento de banda ancha de América, se celebrará en Atlanta, en el Georgia World Congress Center, del 24 al 26 de septiembre de 2024. Los asistentes podrán disfrutar de sesiones magistrales, nueve conferencias especializadas y una amplia exhibición con más de 300 expositores que mostrarán las últimas innovaciones y avances del sector. El escenario está preparado para tres días de contenidos, colaboración y conversación para dar forma al futuro de la tecnología de banda ancha.



“Es un honor copatrocinar la TechExpo 2024 de la SCTE, un evento pionero que reúne a líderes e innovadores del sector” comentó el presidente de Cox Communications, Mark Greatrex. "Esta reunión nos permite explorar el enorme potencial de los avances en la tecnología de banda ancha que darán forma al futuro de la conectividad".

"En nombre de Liberty Latin America, me enorgullece ser copresidente de la SCTE TechExpo de este año que se celebrará en Atlanta, Georgia," recordó Balan Nair, presidente y director general de Liberty Latin America. "Todos nosotros trabajamos y avanzamos en una industria que es transformadora. Con este evento esperamos escuchar a líderes de opinión, explorar las nuevas tendencias de vanguardia, experimentar las nuevas tecnologías y establecer relaciones que fortalezcan nuestra industria".

Nuevas sesiones a destacar

Una de las dos sesiones interactivas que se celebrarán el lunes 23 de septiembre es la inauguración del Boot Camp de Broadband Fiber Installer (BFI) de la SCTE. Con una cuota adicional de inscripción, este curso presencial interactivo está estratégicamente diseñado para dotar a los asistentes de los conocimientos necesarios para aprovechar las ventajas de las redes FTTP en la mejora del servicio al cliente de banda ancha. Este programa ofrece una capacitación específica y práctica para mejorar las habilidades y la experiencia para ayudar a equipar al personal de nuestra industria para el éxito.

El vicepresidente ejecutivo y director de redes de Comcast Cable, Elad Nafshi, moderará el 25 de septiembre a las 12:30 p. m. una mesa redonda repleta de estrellas en la que participarán Lilac Ilan, directora global de desarrollo de negocio en el sector de las telecomunicaciones y operaciones con base en IA de NVIDIA; la Dra. Jennifer Andreoli-Fang, directora de redes fijas de AWS; y Nirali Patel, vicepresidente de grupo de estrategia de datos e IA de Liberty Global. Los panelistas hablarán sobre la forma en que la “revolución de la IA” está configurando el futuro de la banda ancha, incluida la posición de la IA en el fomento de las redes auto-optimizadas, las innovaciones futuras y los modelos de negocio.

Encabezando el tema de Redes como servicio (Network-as-a-Service, NaaS) a las 12:30 horas del 24 de septiembre, el vicepresidente ejecutivo de producto de Charter Communications, Danny Bowman, encabezará un panel en el que participarán Larry Alder, director de ecosistemas de conectividad de Meta; Scott Wagner, presidente de productos de vida conectada de Assurant; y Justin Donohoo, director de tecnología de Conservice. Los panelistas hablarán sobre la creación de asociaciones exitosas para proporcionar un nuevo ecosistema abierto de innovación.

El 24 de septiembre, a las 12:45 horas, el tema de Política tecnológica incluirá un debate sobre la política del espectro con un panel de expertos gubernamentales y académicos moderado por Mark Walker, vicepresidente de política tecnológica de CableLabs. Los demás participantes en la sesión son Flynn Rico-Johnson, asesor de política inalámbrica, espacial e internacional de la Comisión Federal de Comunicaciones; Monisha Ghosh, profesora del departamento de ingeniería eléctrica de la Universidad de Notre Dame; Charles Cooper, administrador adjunto de la Oficina de Gestión del Espectro de la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información; y el Dr. John Chapin, asesor especial para el espectro de la Fundación Nacional para las Ciencias de EE. UU.

Otros puntos destacados del tema de Política Tecnológica incluyen una mesa redonda titulada “Un año después de la Orden Ejecutiva sobre Inteligencia Artificial” a las 10:45 a.m. del 25 de septiembre. La directora de política tecnológica de CableLabs, Priya Shrinivasan, moderará mientras dos expertos gubernamentales evalúan los requisitos clave relevantes para la industria de la banda ancha de las más de 150 directivas que las agencias federales deben implementar para asegurar que Estados Unidos se mantenga a la vanguardia de la innovación y la gobernanza responsables de la IA. Shrinivasan estará acompañada por Olivia Zhu, directora adjunta de política de IA en la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, y la Dra. Ellen Zegura, directora de división de sistemas informáticos y de red en la Dirección de Ciencias e Ingeniería de la Computación y la Información de la Fundación Nacional para las Ciencias de EE. UU.

La agenda completa está disponible en línea.

Como novedad este año, los asistentes podrán visitar un teatro de puestos compartidos (puesto N.º 1547) para asistir a demostraciones y presentaciones de CableLabs, Kyrio y SCTE con temas que van desde la IA y la seguridad hasta las sucursales y estándares de la SCTE. Puede encontrar el programa completo de ponencias en el sitio web de CableLabs.

Iniciativas de sostenibilidad para un evento ecológico

Basándose en el compromiso de la SCTE con la sostenibilidad, TechExpo24 contará con varias iniciativas de sostenibilidad. Con el apoyo de los copatrocinadores de TechExpo24, Cox Communications y Liberty Latin America, los organizadores de TechExpo24 han comprado y retirado suficientes certificados de energía renovable (REC, por sus siglas en inglés) para alimentar el evento con energía 100 % renovable. Como novedad para 2024, los certificados de restauración del agua (WRC, por sus siglas en inglés) compensarán el consumo de agua durante todo el evento.

Con apoyo adicional de Cox Communications, TechExpo24 también aspira a conseguir un 100 % de cero residuos en los vertederos. Los asistentes encontrarán una mayor cantidad de contenedores de reciclaje y compostaje, y los residuos de los expositores se separarán para su reciclaje. Los voluntarios de Cox Communications estarán presentes para animar a todos los asistentes a reutilizar, reciclar y utilizar los contenedores adecuados.

Desde 2014, el Programa SCTE Energy 20/20 ha ayudado a garantizar que los proveedores de banda ancha por cable alcancen o superen sus metas medioambientales creando estándares y compartiendo prácticas operativas de éxito que tengan un efecto en los esfuerzos de sostenibilidad y en la gestión energética. Los asistentes a TechExpo24 podrán repasar las últimas novedades a la 1:00 p. m. del 25 de septiembre con Derek DiGiacomo, director senior del programa de gestión energética y continuidad empresarial de SCTE, y Ryan Capone, vicepresidente de instalaciones de red y energía de Comcast.

Aún está a tiempo de registrarse para asistir y desarrollar nuevas conexiones, catalizar la innovación y crear un progreso significativo mediante el aprendizaje y la colaboración.

Acerca de la TechExpo de la SCTE®

Durante 40 años, la Sociedad de Ingenieros de Telecomunicaciones por Cable (SCTE), filial de CableLabs, ha reunido a profesionales del sector para conectar, colaborar e innovar, proporcionando el lugar preeminente para el liderazgo intelectual, la innovación en ingeniería y la negociación dentro del sector de las telecomunicaciones de banda ancha. El evento insignia ha sido reintroducido como TechExpo para captar su cada vez mayor audiencia y la creciente convergencia de tecnologías. La SCTE realizará la TechExpo24 en Atlanta, Georgia, del 24 al 26 de septiembre de 2024. Presidida por Mark Greatrex, presidente de Cox Communications, y Balan Nair, presidente y consejero delegado de Liberty Latin America, TechExpo24 reunirá a los líderes del sector de todo el mundo y mostrará las tecnologías más atractivas que están forjando el futuro de las telecomunicaciones. Encuentre más información en https://techexpo.scte.org/.

Contacto: press@scte.org

