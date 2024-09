유럽종양학회(ESMO24) 학술대회를 준비하며 OBiS Insights 무료 사전 보고서 발표

ESMO24 - 신약 분류 사전 보고서

OBiS Insights 사전 회의 ESMO24 보고서는 아직 승인되지 않은 새로운 암 약물을 분류하기 위해 2,960개의 초록 제목에 대한 검토를 기반으로 합니다.

NEW YORK, NY, UNITED STATES, September 12, 2024 /EINPresswire.com/ -- 뉴욕시에 본사를 둔 의료 분석 컨설팅 회사인 OBiS는 다가오는 유럽종양학회(ESMO) 학술대회를 앞두고 사전 보고서를 개발했습니다. 이 보고서는 2,960개의 초록 제목을 검토한 결과, 승인되지 않은 275개의 신약에 대한 분석을 기반으로 작성되었습니다. 보고서는 아래 링크에서 무료로 다운로드할 수 있습니다.

OBiS Insights ESMO24 사전 보고서

40% (109개) 항체 기반 약물: 항체-약물 접합체(39개), 이중 특이 항체(32개), 기타 단일클론 항체(21개), 면역 체크포인트 억제제(17개)

37% (103개) 소분자 약물: 비키나제 억제제(36개), 티로신 키나제 억제제(22개), 기타 키나제 억제제(18개), 단백질 분해제/PPI/SERDs(9개), CDK 억제제(9개), KRAS 억제제(6개), 기타 소분자 약물(3개)

23% (63개) "혼합형" 약물: 암 백신(18개), 기타 혼합형 약물(16개), 기타 약물 접합체(10개), 온콜리틱 바이러스(9개), 세포 치료제(6개), 방사선 치료제(4개)

중요 참고 사항: OBiS Insights 사전 보고서에는 초록 제목에 명시적으로 언급되지 않은 약물이 포함되지 않습니다. 이 보고서는 학회 진행에 따라 업데이트될 예정입니다. 또한, 카테고리 간의 중복이나 예외 사항이 보고서에 일부 포함될 수 있습니다.

OBiS Insights 보고서에는 최근 ASCO24 연례 학술대회 및 일본 요코하마에서 열린 ASCO24BT 회의의 주요 통찰력 요약도 포함되어 있습니다. ESMO24에서 발표될 275개의 약물 중 118개(43%)는 이러한 ASCO 회의에서 이미 논의되었습니다.

또한, 2024년 8월 20일 기준으로 중국에서 승인되었으나 미국 또는 유럽에서는 아직 승인되지 않은 카두닐리맙, 도나페닙, 플루마티닙, 펜푸리맙, 피로티닙, 서플루리맙, 신틸리맙, 베브렐티닙 등의 여러 암 치료제는 이번 보고서에 포함되지 않았지만, 추후 업데이트에서 다룰 가능성이 있습니다.

OBiS에 대하여

OBiS는 뉴욕시에 본사를 둔 민간 의료 분석 회사로, 사업 개발, 예측, 신제품 기획, 주요 의견 리더 식별, 시장 조사, 임상 시험 모집 분석, 맞춤형 데이터 서비스를 전문으로 합니다. OBiS는 검증된 AI 기반 분석을 개발하여 생명공학 및 제약 회사에 서비스를 제공합니다. 2002년, 브리스톨 마이어스 스퀴브의 종양학 시장 조사 책임자였던 릭 비즐리에 의해 설립되었으며, 2020년 프랑스 올롱생트마리에도 자회사를 설립하였습니다.

이 보도 자료에 포함된 정보는 교육 목적으로만 제공되며, 의료 또는 재정적 투자 조언을 제공하려는 목적이 아닙니다.

