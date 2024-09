欧州臨床腫瘍学会（ESMO24）に向けたOBiS Insights無料プレミーティングレポート発表

ESMO24 – 新薬分類に関するプレミーティングレポート

OBiS InsightsのESMO24会議前レポートは、2,960のアブストラクトタイトルのレビューに基づいており、そのうち275のまだ承認されていない新薬がプロファイリングされています。

NEW YORK, NY, UNITED STATES, September 12, 2024 /EINPresswire.com/ -- ニューヨーク市を拠点とする医療分析コンサルティング会社であるOBiSは、欧州臨床腫瘍学会(ESMO)に先立つ、プレミーティングレポートを作成しました。本レポートは、ESMO会議で発表される2,960件の抄録タイトルのうち、275の未承認の新薬に関するプロファイリングに基づいています。レポートは、以下のリンクより無料で入手可能です。

OBiS Insights ESMO24 プレミーティングレポート

OBiS Insightsレポートには、以下のようにモダリティごとに分類された275の「新しい」未承認のがん治療薬が含まれています。

40%(109件)抗体ベース薬:抗体薬物複合体(39件)、二重特異性抗体(32件)、その他のモノクローナル抗体(21件)、免疫チェックポイント阻害剤(17件)

37%(103件)低分子薬:非キナーゼ阻害剤(36件)、チロシンキナーゼ阻害剤(22件)、その他のキナーゼ阻害剤(18件)、タンパク質分解薬/PPI/SERDs(9件)、CDK阻害剤(9件)、KRAS阻害剤(6件)、その他の低分子薬(3件)

23%(63件)「ミックスバッグ」薬:がんワクチン(18件)、その他のミックスバッグ(16件)、その他の薬物複合体(10件)、オンコリティックウイルス(9件)、細胞療法(6件)、放射線治療薬(4件).

重要な注意事項:OBiS Insightsのプレミーティングレポートには、抄録タイトルに具体的に言及されていない薬剤は含まれていません。本レポートは、会議の進行に伴い随時更新される予定です。また、カテゴリー間の重複や例外についても一部報告されています。

OBiS Insightsレポートには、最近のASCO24年次会議および横浜で開催されたASCO24BT会議に関する主要な洞察も含まれています。ESMO24で発表される275の薬剤のうち、118件(43%)はこれらのASCO会議ですでに議論されていました。

また、2024 年 9 月 12 日現在、中国では承認されているが米国や欧州では承認されていない抗がん剤 (カルドニリマブ、ドナフェニブ、フルマチニブ、ペンプリマブ、ピロチニブ、セルプリリマブ、シンチリマブ、ベブレチニブなど) は本レポートには含まれていませんが、今後の更新で取り上げられる可能性があります。

OBiSについて

OBiSは、ニューヨーク市に本社を置く民間の医療分析会社で、事業開発、予測、新製品計画、キーパーソンの特定、市場調査、臨床試験の募集分析、カスタムデータサービスに特化しています。OBiSは、バイオテクノロジーおよび製薬会社向けに、AI駆動型の分析を開発し、サービスを提供しています。2002年に元ブリストル・マイヤーズ スクイブ社の腫瘍市場調査部長であったリック・ビーズリーによって設立され、2020年にはフランスのオロン=サント=マリーに子会社としてのオフィスを開設しました。

免責事項

本プレスリリースに含まれる情報は、教育目的のみを意図しており、医療や財務投資に関するアドバイスを提供するものではありません。

