Big Wave Grand Prix : l'événement qui révolutionne le surf sur vagues géantes

Big Wave Grand Prix

REFIX soutient cette plateforme innovante qui donne de la visibilité à Nazaré, un lieu de vagues géantes et de victoires épiques.

A CORUñA, SPAIN, September 11, 2024 /EINPresswire.com/ -- Le Big Wave Grand Prix (BWGP) est sur le point de révolutionner le monde du surf sur vagues géantes avec le lancement de sa plateforme interactive innovante lors de la saison 2024/25. Soutenu par REFIX, l'événement met en avant Nazaré, célèbre pour ses vagues imposantes et sa culture surf extraordinaire. Cette plateforme est conçue pour offrir une visibilité continue tout au long de l'année aux athlètes qui affrontent les légendaires vagues de Nazaré, offrant au public une vision inédite des exploits les plus palpitants du sport.

Contrairement aux événements de surf traditionnels qui se limitent à une seule journée de compétition, le Big Wave Grand Prix mettra en valeur les exploits quotidiens des surfeurs tout au long de la saison. Grâce à des diffusions de haute qualité, du contenu exclusif et une interaction immersive avec les fans, le BWGP vise à rapprocher le public mondial de l'action. La plateforme proposera des coulisses, des interviews, des interactions avec les fans et des mises à jour en direct, offrant un aperçu complet des défis et des triomphes de ces athlètes d'élite.

À ce jour, 28 surfeurs de renommée mondiale ont confirmé leur participation, et deux autres devraient les rejoindre. Parmi eux figurent des légendes du surf sur vagues géantes telles que Rodrigo Koxa, ainsi que des étoiles montantes comme Tony Laureano et Salvador Couto. L'équipe internationale représente 13 pays, avec des noms tels que James Storm Carew d'Australie et Polly Ralda du Guatemala, reflétant la portée mondiale de ce sport.

Bien plus qu'une simple compétition de surf, le Big Wave Grand Prix vise à mettre en lumière la communauté locale dynamique de Nazaré. L'événement impliquera des photographes, vidéastes et autres acteurs clés de la scène du surf sur vagues géantes, dévoilant au public les coulisses de ce sport. La plateforme adoptera également une approche unique pour évaluer les performances, en reconnaissant non seulement les qualités athlétiques des surfeurs, mais aussi leurs contributions à la communauté et à la culture du surf dans son ensemble.

REFIX, le sponsor principal pour la saison 2024/25, est une boisson isotonique, biologique et vegan, fabriquée à partir d'eau de mer de la côte galicienne en Espagne. Avec son engagement envers la durabilité et la santé, le soutien de REFIX au BWGP souligne son attachement à la communauté du surf et à l'environnement.

À propos de Big Wave Grand Prix

Le Big Wave Grand Prix est une plateforme innovante dédiée à la mise en valeur des meilleurs surfeurs de vagues géantes au monde. À travers des diffusions tout au long de l'année et du contenu exclusif, le BWGP offre un aperçu unique de la vie des athlètes qui affrontent les vagues les plus impressionnantes de la planète. La plateforme vise à rapprocher le sport de son public mondial et à mettre en lumière la communauté locale dynamique de Nazaré, au Portugal.

Pour plus d'informations, visitez le site officiel : www.bigwavegrandprix.com

Suivez BWGP sur Instagram : @bigwavegrandprix

