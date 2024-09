Bacan Guaro: Redefiniendo la categoría del aguardiente colombiano con sus 15 prestigiosos premios

Bacan Guaro logra reconocimiento global por ser súper premium, certificado kosher, sin azúcar, vegano y elaborado con ingredientes orgánicos.

Nos llevó muchos años perfeccionar la receta, y estamos profundamente honrados de que tantos expertos aprecien Bacan Guaro.” — Aseguró Diana Espinosa March. Co Fundadora, Bacan Guaro.

MIAMI, FL, UNITED STATES, September 11, 2024 / EINPresswire.com / -- Bacan Guaro está estableciendo un nuevo estándar para los licores colombianos y redefiniendo la categoría del aguardiente con sus 15 prestigiosos premios, convirtiéndolo en el más premiado de la historia. Este extraordinario reconocimiento destaca el compromiso de Bacan Guaro con la excelencia en el sabor y la innovación.Tradicionalmente, el aguardiente—frecuentemente llamado "guaro" en Colombia—se consume como un shot debido a su naturaleza ardiente. Sin embargo, Bacan Guaro ofrece un giro contemporáneo a este licor clásico. Este guaro súper premium, certificado kosher, sin azúcar, vegano y elaborado con ingredientes orgánicos, fue creado para ser disfrutado de diversas maneras: ya sea lentamente con hielo, mezclado en un cóctel, o como un brindis o shot para celebrar.Bacan Guaro 24% ABV (48 grados de alcohol) ha obtenido los máximos honores, incluyendo una Medalla de Platino en los Ascot Awards 2023 y un Doble Oro en los SIP Awards 2024. Bacan Guaro 29% ABV (58 grados de alcohol) ha tenido un éxito similar, asegurando una Medalla de Platino y el título de "Mejor en su Categoría" en los Ascot Awards 2023, una Medalla de Oro en la Competencia Mundial de Licores de San Francisco y un Premio a la Innovación en los SIP Awards 2024.Estos galardones, obtenidos en eventos reconocidos como la Competencia Mundial de Licores de San Francisco, Sommelier Challenge, Bartender Spirits Awards y el Beverage Testing Institute, subrayan el excepcional sabor, calidad y artesanía de Bacan.Con la introducción de Bacan, los cofundadores Diana Espinosa March y Ricardo March buscan llevar el aguardiente a un público más amplio, transformándolo en un licor versátil para cualquier ocasión. Bacan ofrece un giro contemporáneo a la categoría tradicional del aguardiente, representando un sabor moderno de Colombia. "Bacan es nuestra manera de compartir mi amada patria con el mundo", explica Espinosa March. "No es sorprendente que hayamos ganado tantos premios tan rápidamente, dada la calidad de los ingredientes, los métodos de producción y la artesanía que ponemos en cada botella. Nos llevó muchos años perfeccionar la receta, y estamos profundamente honrados de que tantos expertos aprecien Bacan".Como el aguardiente colombiano más premiado, Bacan Guaro redefine con orgullo la categoría y eleva la experiencia para los entusiastas de los licores en Estados Unidos. Disponible en dos concentraciones (24% ABV y 29% ABV), Bacan se vende al por menor por $49.99/700ml. Para los consumidores que deseen probar ambas concentraciones, un set de lujo de 200ml está disponible por $54.99.

