Exapro erweitert seine Reichweite auf 20 Sprachen und erreicht über 350.000 monatliche Besuche

Exapro ist nun in 20 Sprachen verfügbar und erreicht über 350.000 monatliche Besucher.

PRAGUE, GERMANY, September 10, 2024 / EINPresswire.com / -- Exapro, der führende Marktplatz für gebrauchte Industriemaschinen, freut sich, eine bedeutende Neuerung bekanntzugeben: Die Plattform ist nun in 20 verschiedenen Sprachen verfügbar. Dieser Meilenstein spiegelt Exapros Engagement wider, den globalen Kundenstamm besser zu bedienen und eine benutzerfreundliche, sprachübergreifende Erfahrung zu ermöglichen. Mit der Erweiterung der Sprachen wird Exapro jetzt von mehr als 350.000 monatlichen Besuchern genutzt.Erweiterte globale ZugänglichkeitNeben den bereits bestehenden Sprachen bietet Exapro nun die Möglichkeit, auf 20 Sprachen zuzugreifen, darunter Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Ungarisch, Kroatisch, Bulgarisch, Niederländisch, Serbisch, Litauisch, Dänisch, Griechisch, Schwedisch und Rumänisch. Diese sprachliche Vielfalt ermöglicht es noch mehr Nutzern, die Plattform in ihrer Muttersprache zu navigieren und effizienter Geschäfte abzuwickeln.Optimierte Benutzererfahrung für weltweite NutzerMit der Erweiterung auf 20 Sprachen stellt Exapro sicher, dass Benutzer weltweit problemlos Maschinen kaufen und verkaufen können. Diese Neuerung trägt dazu bei, die Transaktionen effizienter und inklusiver zu gestalten, indem Sprachbarrieren abgebaut und die Benutzererfahrung erheblich verbessert werden.Mehr als 350.000 monatliche BesucheDank dieser Spracherweiterung und der kontinuierlichen Optimierung seiner Dienstleistungen verzeichnet Exapro nun über 350.000 monatliche Besuche. Dies bestätigt das Vertrauen und die Zufriedenheit der Kunden, die die Plattform für den Kauf und Verkauf von gebrauchten Industriemaschinen nutzen.Über ExaproExapro ist eine führende Plattform für den globalen Handel mit gebrauchten Industriemaschinen. Mit einem umfassenden Serviceangebot, das von der Deal-Verwaltung über Auktionsdienste bis hin zu fortschrittlichen Bewertungswerkzeugen reicht, unterstützt Exapro seine Kunden bei jedem Schritt des Verkaufsprozesses. Exapro bleibt der verlässliche Partner für Industrieprofis, die weltweit erfolgreich Maschinen kaufen und verkaufen möchten.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von Exapro.

