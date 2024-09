Exapro anuncia la disponibilidad de su plataforma en 20 idiomas para mejorar la accesibilidad global

marketplace exapro used machines categories

Exapro, líder en maquinaria industrial usada, anuncia la expansión de su plataforma a 20 idiomas para mejorar la accesibilidad global

PRAGUE, SPAIN, September 10, 2024 / EINPresswire.com / -- Exapro, líder en el mercado de maquinaria industrial usada, se complace en anunciar una nueva expansión destinada a ofrecer un mejor servicio a sus clientes a nivel mundial. En línea con su compromiso continuo de proporcionar soluciones innovadoras y un servicio excepcional, Exapro ahora está disponible en 20 idiomas, lo que facilita el acceso a su plataforma para profesionales industriales de todo el mundo.Mayor accesibilidad globalCon el fin de garantizar una experiencia fluida para usuarios de diferentes países y culturas, Exapro ha ampliado su oferta lingüística, añadiendo idiomas clave como el español, inglés, francés, alemán, italiano, polaco, checo, portugués, húngaro, croata, búlgaro, neerlandés, serbio, lituano, danés, griego, sueco, rumano, eslovaco y finlandés. Gracias a esta expansión, más usuarios pueden ahora navegar y utilizar la plataforma en su idioma nativo, lo que refuerza el compromiso de Exapro con la inclusión y la eficiencia en las transacciones industriales.Facilitación integral de la gestión de transaccionesReconociendo las complejidades involucradas en la compra y venta de maquinaria industrial, Exapro ofrece un servicio de gestión de transacciones de extremo a extremo. Desde la consulta inicial hasta la valoración, gestión de documentación y logística, Exapro asegura un proceso de transacción sin complicaciones para sus clientes, permitiéndoles centrarse en su actividad principal.Herramientas innovadoras de subasta y valoraciónPara aquellos clientes que necesitan vender maquinaria rápidamente, Exapro ha lanzado un servicio de subastas que conecta de manera transparente a vendedores con compradores serios en todo el mundo. Además, las herramientas avanzadas de valoración de maquinaria de Exapro proporcionan evaluaciones precisas, lo que permite a los clientes tomar decisiones informadas basadas en datos confiables del mercado.Apoyo a los profesionales del sectorExapro también ha potenciado sus servicios de promoción para subastadores y distribuidores mediante la optimización de SEO, publicidad dirigida y marketing de contenidos, lo que les permite llegar a una audiencia más amplia y aumentar su potencial de ventas en un mercado cada vez más competitivo.Con esta expansión y nuevas funcionalidades, Exapro reafirma su posición como socio confiable en el sector de maquinaria usada, ayudando a profesionales industriales a realizar transacciones seguras y exitosas.Para obtener más información, visite el sitio web de Exapro.

