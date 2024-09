Curium Anuncia Que PYLCLARI®, un Innovador Trazador PET 18F-PSMA Indicado en Pacientes Con Cáncer De Próstata, Ya Está Disponible en España

PARIS, Sept. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curium, líder mundial en medicina nuclear, ha anunciado hoy que PYLCLARI ® ya está disponible en España para pacientes con cáncer de próstata. PYLCLARI® (INN: Piflufolastat (18F) también conocido como (18F) -DCFPyL) está indicado para la detección de lesiones positivas al antígeno prostático específico de membrana (PSMA) mediante tomografía por emisión de positrones (PET) en pacientes con cáncer de próstata en los siguientes escenarios clínicos:



Estadificación primaria de pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo antes del tratamiento curativo inicial.

Localizar la recidiva del cáncer de próstata en pacientes con sospecha de recurrencia, basada en el aumento de los niveles séricos del antígeno prostático específico (PSA) tras el tratamiento primario con intención curativa.

Benoit Woessmer, CEO de PET Europa en Curium, comentó, “La disponibilidad de PYLCLARI® en España es un hito importante para los pacientes con cáncer de próstata y subraya nuestra dedicación a mejorar la elección de radiofármacos PET para el diagnóstico. A medida que continuamos redefiniendo la experiencia del cáncer a través de nuestro legado de confianza en medicina nuclear, estamos orgullosos de que la disponibilidad de PYLCLARI® continúe creciendo y ahora cubra siete países, entre ellos Austria, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Países Bajos y España.”

En España, el cáncer de próstata es uno de los más frecuentes entre los hombres, con más de 30.000 nuevos casos diagnosticados cada año en todo el país. Curium produce PYLCLARI® en tres centros: dos ubicados en Madrid y uno de Sevilla, lo que garantiza una distribución puntual y eficaz en todo el país.

Para más información sobre PYLCLARI®: www.pylclari.com

En Estados Unidos, Lantheus recibió la aprobación para PYLARIFY® (Piflufolastat F 18 Injection) de la Food and Drug Administration (FDA) en mayo de 2021, convirtiéndose en el agente PSMA PET líder utilizado en el mercado estadounidense. Los derechos europeos fueron licenciados a Curium por Progenics, una filial de Lantheus, en 2018.

Curium es líder mundial en medicina nuclear. Desarrollamos, fabricamos y distribuimos productos radiofarmacéuticos de clase mundial para ayudar a pacientes en todo el mundo. Nuestro legado probado, combinado con un enfoque pionero, son las claves para ofrecer innovación, excelencia y un servicio inigualable.

Con instalaciones de fabricación en Europa y Estados Unidos, Curium proporciona soluciones radiofarmacéuticas SPECT, PET y terapéuticas para enfermedades potencialmente mortales a más de 14 millones de pacientes anualmente. El nombre "Curium" honra el legado de los pioneros en la investigación de materiales radiactivos, Marie y Pierre Curie, de quienes el elemento radiactivo curio toma su nombre, y enfatiza nuestro enfoque en la medicina nuclear. Para obtener más información, visite www.curiumpharma.com.

