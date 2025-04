HOFA Mengumumkan Penghargaan Seni Digital Baru melalui Kolaborasi dengan Mitra Pameran PhillipsX

Sougwen Chung, 'SPECTRAL - Oscillation 1', 2024, Akrilik di Perspex, Diciptakan dengan Sistem Robotik yang Dibuat secara Khusus D.O.U.G._5, 152,5 x 152 cm (Gambar milik Phillips & HOFA)

LONDON, April 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- HOFA Gallery mengumumkan peluncuran Penghargaan Seni Digital (Digital Art Awards), inisiatif yang dibuat melalui kolaborasi dengan mitra pameran PhillipsX. Menandai era baru pengakuan seni digital. Acara ini merayakan praktik inovatif dalam penggabungan seni dan teknologi, termasuk AI, media imersif dan generatif. Upacara penganugerahan penghargaan akan berlangsung pada tanggal 15 Mei 2025, menampilkan empat kategori utama yaitu Gambar Diam, Gambar Bergerak, Inovasi, dan Pengalaman, serta diikuti oleh pameran publik yang diselenggarakan oleh Phillips di London, dari tanggal 16–22 Mei 2025.

Sebagai sorotan utama kalender seni musim semi London, penghargaan yang diberikan untuk pertama kalinya ini merayakan semakin pentingnya budaya seni digital dan menyoroti seniman yang mendefinisikan ulang budaya visual melalui estetika algoritmis dan kolaborasi manusia-mesin. Pengunjung dapat terlibat dengan karya seni dan ide-ide yang membentuk masa depan seni digital.

Dua puluh finalis internasional akan dipilih berdasarkan karya mereka dalam mendobrak batasan kreativitas digital. Setiap pemenang kategori akan menerima komisi $10.000 USDC untuk karya seni baru. Finalis dan pemenang akan dipilih oleh panel pakar terkemuka di bidang seni dan inovasi.

Peserta awal mencakup beberapa tokoh terkemuka dalam seni digital dan generatif, seperti Sarah Meyohas, Sougwen Chung, Emily Xie, Operator, dan Kevin Abosch—yang menekankan tingkat kecakapan bakat yang menyatakan ketertarikan untuk mengikuti penghargaan ini.

Pameran publik yang diselenggarakan oleh Phillips akan menampilkan karya pemenang dari setiap kategori, bersama dengan pilihan karya yang dikurasi dari beberapa finalis, yang menawarkan spektrum inovasi yang mendorong seni digital.

Penghargaan ini terinspirasi oleh kesuksesan SPACES, rangkaian pameran penjualan HOFA, yang diselenggarakan oleh Phillips melalui platform pameran penjualannya, PhillipsX. Inisiatif ini ditujukan untuk mendukung seniman yang menghubungkan seni, sains, dan teknologi. Seniman pemenang juga akan bergabung dengan program ini, dengan karya-karya baru yang ditampilkan di pameran, pekan raya, dan kolaborasi institusi tertentu.

Penghargaan Seni Digital dengan bangga didukung oleh Dana Budaya Digital Hivemind Capital Partners. Hivemind berkomitmen untuk mendukung seniman digital mapan sembari membina bakat-bakat yang sedang berkembang dan membangun fondasi ekonomi berkelanjutan bagi ekosistem seni digital yang berkembang dengan pesat. Mitra lainnya termasuk ApeChain, platform global bagi generasi kreator dan pengguncang budaya masa depan, serta bank kripto global Amina.

Elio D’Anna, salah satu Pendiri HOFA dan Penghargaan Seni Digital mengatakan: “Penghargaan Seni Digital merupakan bentuk pengakuan penting bagi para seniman yang membentuk masa depan. Melalui kemitraan kami dengan Phillips, kami berkomitmen untuk mendukung inovasi dan menyediakan wadah bagi talenta visioner untuk mendefinisikan ulang seni dan teknologi.”

