HOFA ร่วมกับ Exhibition Partner PhillipsX ประกาศโครงการริเริ่ม Digital Art Awards ใหม่

Sougwen Chung "SPECTRAL - Oscillation 1" ปี 2024 อะคริลิกบนแผ่น Perspex ที่สร้างสรรค์ด้วยระบบหุ่นยนต์สั่งทำพิเศษ D.O.U.G._5 และมีขนาด152.5 x 152 ซม. (ภาพเอื้อเฟื้อโดย Phillips & HOFA)

ลอนดอน, April 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- HOFA Gallery ประกาศเปิดตัว Digital Art Awards ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มร่วมกับพันธมิตรด้านการจัดนิทรรศการอย่าง PhillipsX ประกาศศักราชใหม่แห่งการชื่นชมศิลปะดิจิทัล งานนี้เป็นการเฉลิมฉลองแนวทางปฏิบัติด้านนวัตกรรมที่หลอมรวมระหว่างศิลปะกับเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึง AI และสื่อที่ผสานโลกจริงกับโลกเสมือนและสร้างสรรค์จาก AI พิธีมอบรางวัลนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2025 โดยประกอบด้วยสี่ประเภทหลัก ได้แก่ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว นวัตกรรม และเชิงประสบการณ์ และหลังจากนั้นก็แสดงนิทรรศการสาธารณะที่จัดโดย Phillips ในลอนดอนตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤษภาคม 2025

รางวัลเปิดตัวนี้ถือเป็นไฮไลต์ของปฏิทินศิลปะฤดูใบไม้ผลิของลอนดอน โดยเชิดชูความสำคัญทางวัฒนธรรมด้านศิลปะดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้น และเน้นไปที่ศิลปินที่สร้างนิยามใหม่ให้กับวัฒนธรรมภาพผ่านสุนทรียศาสตร์เชิงอัลกอริทึมและความร่วมมือระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร ผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วมกับผลงานศิลปะและไอเดียที่กำหนดอนาคตของศิลปะดิจิทัลได้

ผู้เข้ารอบสุดท้ายจากนานาชาติจำนวน 20 รายจะได้รับคัดเลือกจากผลงานที่ก้าวข้ามขอบเขตความคิดสร้างสรรค์ทางดิจิทัล ผู้ชนะในแต่ละประเภทจะได้รับค่าคอมมิชชัน USDC จำนวน 10,000 ดอลลาร์สำหรับผลงานศิลปะชิ้นใหม่ ผู้เข้ารอบสุดท้ายและผู้ชนะจะได้รับคัดเลือกจากคณะผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านศิลปะและนวัตกรรม

ผู้สมัครที่เข้าร่วมมาแต่เนิ่น ๆ ประกอบด้วยบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายรายในสาขาศิลปะดิจิทัลและศิลปะในระบบกลไกของดิจิทัล ได่แก่ Sarah Meyohas, Sougwen Chung, Emily Xie, Operator และ Kevin Abosch โดยตอกย้ำถึงคุณภาพของผู้มีความสามารถที่รางวัลนี้ได้ดึงดูดเข้ามา

นิทรรศการสาธารณะที่จัดโดย Phillips จะนำเสนอผลงานที่ชนะรางวัลในแต่ละประเภท ควบคู่ไปกับผลงานที่คัดสรรมาจากผู้เข้ารอบสุดท้ายบางราย เพื่อนำเสนอนวัตกรรมหลากหลายรูปแบบที่ขับเคลื่อนศิลปะดิจิทัล

รางวัลดังกล่าวสร้างขึ้นจากความสำเร็จของ SPACES ซึ่งเป็นซีรีส์นิทรรศการแสดงสินค้าของ HOFA ที่ Phillips จัดขึ้นผ่านแพลตฟอร์มนิทรรศการแสดงสินค้าที่มีชื่อว่า PhillipsX โครงการริเริ่มนี้ทุ่มเทให้กับการสนับสนุนศิลปินในการเชื่อมโยงระหว่างศิลปะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ศิลปินผู้ชนะจะเข้าร่วมโครงการนี้ด้วย พร้อมแสดงผลงานใหม่ในนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันที่ได้รับการคัดเลือก

Digital Culture Fund ของ Hivemind Capital Partners ภูมิใจสนับสนุน Digital Art Awards นี้ Hivemind มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนศิลปินดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับ ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมผู้มีความสามารถหน้าใหม่และสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้กับระบบนิเวศศิลปะดิจิทัลที่กำลังเติบโตรุ่งเรือง พันธมิตรอื่น ๆ ยังรวมถึง ApeChain ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกสำหรับนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่และผู้เขย่าวงการวัฒนธรรม และ Amina ซึ่งเป็นธนาคารคริปโตระดับโลก

Elio D’Anna ผู้ก่อตั้งร่วมของ HOFA และ Digital Art Awards กล่าวว่า “รางวัล Digital Art แสดงถึงการยอมรับที่สำคัญในตัวศิลปินที่เป็นผู้กำหนดอนาคต เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนนวัตกรรมและมอบแพลตฟอร์มให้กับผู้มีความสามารถที่มีวิสัยทัศน์เพื่อกำหนดนิยามใหม่ให้กับศิลปะและเทคโนโลยี โดยทำผ่านความร่วมมือกับ Phillips”

สามารถดูภาพถ่ายที่ใช้ประกอบการประกาศนี้ได้ที่ http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7cb454d1-8949-4da1-8994-43ab283d40af

