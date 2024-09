Exapro стартира платформата си на български език, за да обслужва българския пазар за индустриални машини

marketplace exapro used machines categories

Exapro, водеща онлайн платформа за продажба и покупка на употребявани индустриални машини, с гордост обявява стартирането на своя сайт на български език

PRAGUE, CZECHIA, BULGARIA, September 10, 2024 / EINPresswire.com / -- Exapro, водеща онлайн платформа за продажба и покупка на употребявани индустриални машини, с гордост обявява стартирането на своя сайт на български език. Това разширение има за цел да обслужва нуждите на българските производствени предприятия, които търсят да продават или купуват индустриални машини.Подобрена глобална достъпностExapro добави 11 нови езика към своята платформа, включително български, за да осигури по-добро обслужване и лесен достъп за своите клиенти по целия свят. Сега българските предприятия ще могат да се възползват от всички услуги на Exapro на собствения си език, което ще улесни значително комуникацията и бизнес транзакциите.Цялостно управление на сделкиExapro предлага пълно управление на сделки – от първоначална консултация и оценка до управление на документацията и логистиката. Това гарантира безпроблемен процес за покупка или продажба на машини, позволявайки на клиентите да се съсредоточат върху основния си бизнес.Интегрирани аукционни услуги и инструменти за оценкаЗа тези, които търсят бърза продажба, Exapro предлага нови аукционни услуги, осигурявайки прозрачни и бързи решения за свързване на продавачи с потенциални купувачи. Новите инструменти за оценка на машини дават възможност на клиентите да вземат информирани решения въз основа на актуални пазарни данни.Exapro продължава да се развива като доверен партньор в индустриалния сектор, предоставяйки решения, които улесняват процесите и увеличават ефективността на покупките и продажбите.За повече информация, посетете Exapro България.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.