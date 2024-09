Exapro proširuje svoju platformu na hrvatsko tržište: Novi alat za kupnju i prodaju industrijskih strojeva

marketplace exapro used machines categories

Exapro je proširio svoju platformu na hrvatski jezik kako bi olakšao kupnju i prodaju rabljenih industrijskih strojeva za korisnike

PRAGUE, CZECHIA, CROATIA, September 10, 2024 / EINPresswire.com / -- Exapro, vodeća platforma za rabljene industrijske strojeve, s ponosom najavljuje lansiranje svoje web stranice na hrvatskom jeziku kako bi omogućila bolje iskustvo korisnicima u Hrvatskoj i ostalim zemljama koje govore hrvatski. Ovo proširenje omogućava tvrtkama koje žele prodati svoje strojeve i tvrtkama koje traže kvalitetnu opremu pristup globalnom tržištu na njihovom jeziku.Globalna pristupačnost za lokalne tvrtkeKao dio ove značajne ekspanzije, Exapro je dodao 11 novih jezika na svoju platformu, uključujući hrvatski, čime je osigurao da lokalni industrijski stručnjaci mogu lako pretraživati, prodavati i kupovati strojeve. Hrvatskim tvrtkama sada je omogućeno da koriste Exapro s potpunom podrškom na svom jeziku, što dodatno pojednostavljuje proces transakcija i povećava transparentnost.Sveobuhvatne usluge upravljanja prodajomExapro nudi cjelovite usluge upravljanja prodajom koje pokrivaju procjenu strojeva, pripremu dokumentacije, organizaciju logistike te cijeli proces kupoprodaje. Ova usluga osigurava bezbrižnu i sigurnu transakciju za sve uključene strane.Brza rješenja putem aukcijskih uslugaZa tvrtke kojima je potrebna brza prodaja, Exapro nudi aukcijske usluge koje povezuju prodavače sa zainteresiranim kupcima diljem svijeta, omogućujući brzo i transparentno rješenje.Exapro je i dalje posvećen pružanju vrhunske usluge i inovacija u industriji rabljenih strojeva, a hrvatska verzija platforme dodatno potvrđuje tu predanost.Za više informacija posjetite našu web stranicu: Exapro Hrvatska

