Exapro sada dostupan na srpskom jeziku, donosi novu priliku za prodaju i kupovinu mašina

PRAGUE, CZECHIA, SERBIA, September 10, 2024 / EINPresswire.com / -- Exapro, vodeća platforma za polovnu industrijsku opremu, sa zadovoljstvom najavljuje proširenje svoje usluge na srpsko tržište. Novi sajt, https://www.exapro.rs/ , namenjen je fabrikama i preduzećima u Srbiji i regionu koji žele da prodaju ili kupe industrijske mašine. Ovo proširenje dolazi kao deo strategije Exapro-a da osigura pristupačnost i efikasnost za svoje klijente širom sveta.Globalna pristupačnost na novom nivou Exapro je dodao 11 novih jezika na svoju platformu, uključujući srpski, kako bi korisnicima omogućio jednostavniju navigaciju i interakciju na maternjem jeziku. Ovo olakšava prodavcima i kupcima iz Srbije da lakše ostvaruju transakcije u oblasti industrijskih mašina.Sveobuhvatno upravljanje transakcijama Exapro nudi kompletne usluge upravljanja transakcijama, uključujući procenu, pregovaranje, logistiku i svu potrebnu dokumentaciju, kako bi proces prodaje ili kupovine bio što jednostavniji i efikasniji.Aukcijske usluge i napredne procene Za one koji žele brzo da prodaju svoju opremu, Exapro nudi aukcijske usluge koje povezuju ozbiljne kupce i prodavce širom sveta. Pored toga, napredni alati za procenu omogućavaju tačnu analizu vrednosti mašina, osiguravajući pouzdane odluke.Exapro ostaje posvećen tome da industrijskim profesionalcima u Srbiji pruži vrhunske usluge prodaje i kupovine mašina, čineći industrijske transakcije jednostavnijim i transparentnijim.Za više informacija posetite našu novu srpsku web stranicu: https://www.exapro.rs/ Kontakt:Thomas Bordier

