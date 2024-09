Tessolve が TÜV SÜD から ISO 26262 - 自動車機能安全プロセス認証を取得

認証は Tessolve にとって重要な業界マイルストーンです

TOKYO, JAPAN, September 9, 2024 / EINPresswire.com / -- 次世代製品向けシステムおよびシリコン ソリューションの大手グローバル プロバイダーである Tessolve は、認証機関 TÜV SÜD South Asia Private Limited から ISO 26262 機能安全プロセス認証を取得しました。この名誉ある認証は、高品質で安全に準拠したソリューションを提供するという Tessolve の取り組みを強化するものであり、自動車用半導体、システム、ソフトウェア分野における同社の存在感拡大における重要なマイルストーンとなります。国際的に認められたドイツの安全性と品質の専門家である TÜV SÜD は、Tessolve が機能安全管理システムを実装および維持していることを認証しました。このシステムは、自動車の電気および電子システムの機能安全に関する業界標準に準拠しながら、厳格な安全管理、生産性の向上、信頼性の向上を保証します。「Tessolve は長年にわたり、自動車および機能安全の分野で大きな進歩を遂げてきました。ISO26262 認証の取得は、画期的な出来事であるだけでなく、当社のチームが一貫して提供している高い基準と品質の成果を強く裏付けるものです。この認証は、業界の期待に応え、それを上回るクラス最高の機能安全ソリューションを提供するという当社の取り組みを強調するものです。この成果を達成した当社のチームの献身と専門知識を非常に誇りに思います」と、Tessolve の共同創設者兼 CEO である Srini Chinamilli 氏は述べています。Tessolve は、自動車分野で豊富な経験と知識を持つ専門家の専任チームによって、コンセプト開発から製造まで包括的なターンキー自動車用半導体および組み込みソリューションを提供しています。ISO 26262、ASPICE、AUTOSAR、MISRA などの業界標準に従うことで、Tessolve は最高レベルの品質と安全性を確保しています。さらに、同社は市場の最新のトレンドとテクノロジーに対応するために、自動車の研究開発イニシアチブに積極的に投資しています。Tessolve についてTessolve は、プレシリコンとポストシリコンの専門知識を独自に組み合わせて、設計からパッケージ部品まで、完全なターンキー シリコンおよびシステム ソリューションを提供します。Tessolve は、完全なハードウェアおよびソフトウェア機能と高度なシリコンおよびシステム テスト ラボを備えたワンストップ ソリューションを提供します。Tessolve は、高性能コンピューティング、システム レベル テスト、高速インターフェイス、フォトニクス、5G などの特定の取り組みにより、R&D センターに継続的に投資しています。Tessolve は、自動車、航空電子工学、データ センター、産業/IoT、半導体アプリケーションに重点を置き、コンセプトから製造までの製品開発も提供しています。Tessolve は、補完的およびターンキー ソリューションのポートフォリオを使用して、お客様が製品をより早く市場に投入できるよう支援します。詳細については、 www.tessolve.com をご覧ください。

