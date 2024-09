WeldSaver™ der neuen Generation mit Kühlmittel-Rückzugstechnologie

WeldSaver™ 5 Passport

MOUNTAIN VIEW, CA, UNITED STATES, September 6, 2024 / EINPresswire.com / -- Steigert die Betriebszeit der Schweißzelle für die Automobilindustrie und senkt die Ausrüstungskosten Proteus Industries Inc. stellt die neue Generation der WeldSaver 5 Passport™ -Produktlinie vor, mit der Schweißprozesse in der Automobilindustrie durch Produktivitätssteigerung und Kostensenkung revolutioniert werden sollen.Dank des hellen Echtzeit-Displays und des neuen eVac™-Kühlmittelrückzugsmoduls optimiert der WeldSaver 5 Passport die Leistung der Schweißzelle. Sollte es zu einer Leckage kommen, reduziert die ultraschnelle Leckageerkennung und Kühlmittelabschaltung den Wartungsaufwand.Das eVac-Kühlmittelrückzugsmodul verhindert außerdem das ungewollte Austreten von Wasser, wenn der Deckel abgenommen wird, ein Leck auftritt oder der Deckel automatisch gewechselt wird. Das geschützte Venturi-Ventil-System entleert die Schweißpistolenleitung im Gegensatz zu einem Zylinder mit begrenztem Volumen kontinuierlich, sobald sie aktiviert wird. So wird verhindert, dass Wasser teure Geräte beschädigt, und die Betriebszeit der Schweißzelle wird maximiert.Bei der Entwicklung des eVac-Moduls wurden computergestützte Simulationen und praxisnahe Optimierungen eingesetzt, um funktionale Verbesserungen und deutliche Platzeinsparungen im Vergleich zu klobigen Zusatz-Rückzugsvorrichtungen zu erzielen. Die kompakte Bauform ist vollständig in den Betrieb des WeldSaver integriert und macht die komplexe Kombination und Integration von Ventilen, Rohrleitungen und Rückzugszylindern verschiedener Anbieter überflüssig. Außerdem sind die WeldSaver-Steuerungssoftware und die erstklassige grafische Benutzeroberfläche (GUI) vollständig in die fortschrittliche Hardware integriert, sodass Einrichtung, Steuerung und Überwachung über jeden JavaScript™-fähigen Browser oder ein herkömmliches Roboter-Programmierhandgerät zum Kinderspiel werden. Zur einfachen visuellen Überwachung der Funktionen des WeldSaver 5 Passport dienen außerdem eine 7-Segment-Anzeige und LED-Statusanzeigen.Der WeldSaver ist außerdem über integrierte, gängige industrielle Kommunikationsprotokolle wie PROFINETund EtherNet/IP™ mit den Roboter- oder Schweißsteuerungen der Kunden verbunden und ersetzt ein separates ArmorBlock-Modul.„Unser Ziel ist es, mit dem WeldSaver 5 Passport die Effizienz und Zuverlässigkeit in Schweißzellen für die Automobilindustrie zu erhöhen“, so Philip Frausto, Vertriebs- und Marketingleiter bei Proteus Industries. Die Anschaffungskosten für den neuen WeldSaver Passport 5 mit eVac-Kühlmittelrückzugsmodul können schon nach nur einem Einsatz wieder hereingeholt werden. Durchsein kompaktes Design und die vollständige Hardware-Software-Integration ersetzt er den komplexen Ansatz zur Kühlung und Überwachung von Schweißzellen, den die Konkurrenz verfolgt. Die Nutzer profitieren von einer längeren Betriebszeit, einem geringeren Wartungsaufwand und niedrigeren Ausrüstungskosten für ihre Schweißzelle.”Weitere Informationen über den WeldSaver 5 Passport und andere innovative Produkte von Proteus Industries finden Sie unter proteusind.com oder wenden Sie sich direkt an:Proteus Industries, Inc. ist ein privates, nach ISO 9001:2015 zertifiziertes Unternehmen mit Hauptsitz in Mountain View, Kalifornien, und einer Design-Einrichtung in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam. Es wurde 1978 von Jon Heiner gegründet und ist einer der führenden Hersteller von Flüssigkeitsströmungsschaltern, Messgeräten, Sensoren und Steuerungssystemen für die Halbleiter-, Medizin-, Automobil- und Industriemärkte.

