Próximo 20 de septiembre, en reunión del Comité Asesor Ciudadano, se hablará sobre actualizaciones referentes a fondos económicos de mitigación

Se extiende una invitación al público para asistir a la reunión del Comité Asesor Ciudadano del estado, consulte aquí, para hablar sobre fondos de la Subvención de Mitigación en Bloque para el Desarrollo Comunitario (Community Development Block Grant-Mitigation, CDBG-MIT), del Depto. de Vivienda y Desarrollo Urbano de EEUU (HUD), consulte aquí, prevista para el próximo 20 de septiembre. La reunión será una oportunidad para que los integrantes del Comité y el público hablen sobre las ultimas actualizaciones del programa desde la reunión del Comité el pasado mayo, y sobre las enmiendas al Plan de Acción para la Subvención CDBG-MIT aprobadas por HUD. El Plan de Acción provee información detallada sobre cómo la Administración para la Recuperación y Resiliencia de NC (NCORR), consulte aquí, tiene la intención de hacer uso de los fondos federales recibidos después de los huracanes Matthew y Florence.

Los interesados en asistir a la reunión del Comité Asesor Ciudadano, pueden hacerlo presencialmente o virtualmente, a través del enlace mostrado. La información de registro y los materiales de contenido de la reunión pueden descargarse desde este enlace, consulte aquí.

Qué: Reunión Pública del Comité Asesor Ciudadano, referente a la Subvención CDBG -MIT

Cuándo: Viernes 20 de septiembre, 2024 de las 12 del mediodía a la 1:30 pm

Ubicación para asistir presencialmente: The Harrelson Center, 20 N. 4th St. Ste 214, Wilmington, NC 28401

Asistencia virtual en línea: Para registrarse, hacer clic aquí. El Comité Asesor Ciudadano, consulte aquí, está compuesto por 14 miembros establecidos por NCORR y por el Grupo Especializado de Recuperación de Desastres del Estado, consulte aquí, para aumentar la transparencia en la utilización de fondos de la Subvención CDBG-MIT, para escuchar comentarios y aportes públicos respecto de las actividades de mitigación propuestas, así como servir a manera de foro público continuo para informar sobre proyectos y programas de la Subvención CDBG-MIT. Entre los miembros del Comité se incluyen representantes de áreas de Carolina del Norte definidas por HUD como "las más afectadas y devastadas" por los huracanes Matthew y/o Florence, consulte aquí, así como representantes con experiencia técnica e industrial relevante.

Además de las iniciativas de mitigación, NCORR gestiona programas a largo plazo para la recuperación por desastres, adquisiciones estratégicas, medidas resiliencia, desarrollo comunitario y vivienda asequible. Para obtener más información sobre los programas de NCORR, consulte aquí.

