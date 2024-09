CATRION Unveils New Corporate Video Showcasing Commitment to Innovation and Sustainability

انطلاقاً من

SAUDI ARABIA, September 9, 2024 / EINPresswire.com / -- انطلاقاً من مكانتنا كشركةٍ رائدة في خدمات التموين والضيافة المتكاملة، نُقدم هذا الفيديو الجديد، الذي يُمثل نافذةً يُمكن للمشاهد من خلالها وفي سبع دقائق، الاطلاع على منظومة العمل والأداء التشغيلي والتزامنا بتقديم أفضل الخدمات لعملائنا الكرام، مُستخدمين أحدث التقنيات المتطورة.وعقب إطلاق الهوية الجديدة للشركة، نُسلط الضوء على خطط وبرامج CATRION للتطوير وتعزيز الاستدامة والابتكار وتنوُّع الأعمال، وتنفيذ استراتيجية الشركة لتوليد 50% من إيراداتها من الأنشطة غير المتعلقة بالطيران، من خلال خدمة المشاريع الكبرى والسياحة والترفيه والفعاليات الرياضية العالمية في المملكة، بما يُعزز مشاركتنا في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.نُؤكد التزامنا القوي، بتطوير خدماتنا داخل السوق وتعزيز خبراتنا المتميّزة في صناعةٍ سريعة النمو، حيث يُمكننا، عبر هذا الفيديو الوثائقي، مشاركة هذا الالتزام مع جمهور أوسع ودعوتهم لاكتشاف التراث الثقافي المتنوع لـكاتريونتتطلع كاتريون إلى استثمار خبراتها وإبداع وابتكار موظفيها، في تقديم مستويات استثنائيةٍ ومتميزة من الرعاية، ومواصلة رحلة الإنجازات.الفيديو الوثائقي الخاص بشركة كاتريون مُتاح الآن للعرض على موقع الشركة وقناتها على يوتيوب ، لمعرفة المزيد عن كاتريون وخدمات التموين ، يُرجى زيارة ./ https://www.catrion.com المحتوى الأساسيتعرف على كاتريون :تُعد تجربتنا في كاتريون واحدة من أعظم أصولنا، حيث نستفيد باستمرار من هذه الثروة المعرفية، في دعم مبتكراتنا وتوسيع آفاقنا وتعزيز عروضنا. هذا الالتزام الدائم بالتميّز، يُمكّنُنا من الارتقاء بخدماتنا، وترك انطباع طيبٍ ودائمٍ لدى عملائنا الكرام.لقد ركّزنا في بداية انطلاقتنا قبل أربعة عقود، على تقديم خدمات التموين على متن الطائرة. واليوم، نجحنا في تنويع عملياتنا وخدماتنا في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات على متن الطائرة، وتجارة التجزئة، وإدارة المرافق، والضيافة المتكاملة. هذا التحول البارز، يُعد دليلاً رائعاً على الالتزام الثابت، والتفاني والعمل الجاد، والعقلية المبتكرة لفريق كاتريونلمعرفة المزيد عن كاتريون وخدمات التموين، يرجى زيارة https://www.catrion.com/ للتواصل مع وسائل الإعلامكاتريوننجلاء رباح الحربيكبير مديري علاقات المستثمرين والتسويقnajlah@catrion.com

