CATRION Unveils New Corporate Video Showcasing Commitment to Innovation and Sustainability

انطلاقاً من

SAUDI ARABIA, September 9, 2024 /EINPresswire.com/ -- انطلاقاً من مكانتنا كشركةٍ رائدة في خدمات التموين والضيافة المتكاملة، نُقدم هذا الفيديو الجديد، الذي يُمثل نافذةً يُمكن للمشاهد من خلالها وفي سبع دقائق، الاطلاع على منظومة العمل والأداء التشغيلي والتزامنا بتقديم أفضل الخدمات لعملائنا الكرام، مُستخدمين أحدث التقنيات المتطورة.

وعقب إطلاق الهوية الجديدة للشركة، نُسلط الضوء على خطط وبرامج CATRION للتطوير وتعزيز الاستدامة والابتكار وتنوُّع الأعمال، وتنفيذ استراتيجية الشركة لتوليد 50% من إيراداتها من الأنشطة غير المتعلقة بالطيران، من خلال خدمة المشاريع الكبرى والسياحة والترفيه والفعاليات الرياضية العالمية في المملكة، بما يُعزز مشاركتنا في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

نُؤكد التزامنا القوي، بتطوير خدماتنا داخل السوق وتعزيز خبراتنا المتميّزة في صناعةٍ سريعة النمو، حيث يُمكننا، عبر هذا الفيديو الوثائقي، مشاركة هذا الالتزام مع جمهور أوسع ودعوتهم لاكتشاف التراث الثقافي المتنوع لـكاتريون

تتطلع كاتريون إلى استثمار خبراتها وإبداع وابتكار موظفيها، في تقديم مستويات استثنائيةٍ ومتميزة من الرعاية، ومواصلة رحلة الإنجازات.

الفيديو الوثائقي الخاص بشركة كاتريون مُتاح الآن للعرض على موقع الشركة وقناتها على يوتيوب ، لمعرفة المزيد عن كاتريون وخدمات التموين ، يُرجى زيارة ./https://www.catrion.com.

المحتوى الأساسي
تعرف على كاتريون :

تُعد تجربتنا في كاتريون واحدة من أعظم أصولنا، حيث نستفيد باستمرار من هذه الثروة المعرفية، في دعم مبتكراتنا وتوسيع آفاقنا وتعزيز عروضنا. هذا الالتزام الدائم بالتميّز، يُمكّنُنا من الارتقاء بخدماتنا، وترك انطباع طيبٍ ودائمٍ لدى عملائنا الكرام.

لقد ركّزنا في بداية انطلاقتنا قبل أربعة عقود، على تقديم خدمات التموين على متن الطائرة. واليوم، نجحنا في تنويع عملياتنا وخدماتنا في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات على متن الطائرة، وتجارة التجزئة، وإدارة المرافق، والضيافة المتكاملة. هذا التحول البارز، يُعد دليلاً رائعاً على الالتزام الثابت، والتفاني والعمل الجاد، والعقلية المبتكرة لفريق كاتريون

https://ara.tv/jhfka

لمعرفة المزيد عن كاتريون وخدمات التموين، يرجى زيارة https://www.catrion.com/.
للتواصل مع وسائل الإعلام
كاتريون
نجلاء رباح الحربي
كبير مديري علاقات المستثمرين والتسويق
najlah@catrion.com

Lemia El Basri
Acumen Media
+44 20 3553 3664
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CATRION in Innovation & Disruption campaign | Committed To Care

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CATRION Unveils New Corporate Video Showcasing Commitment to Innovation and Sustainability

Distribution channels: Business & Economy, Conferences & Trade Fairs, Food & Beverage Industry, Healthcare & Pharmaceuticals Industry, Travel & Tourism Industry


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Lemia El Basri
Acumen Media
+44 20 3553 3664
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Using cutting-edge technology and striking narratives, Acumen Media develops thought provoking films that enable viewers to understand industry challenges and trends. Through our stories, we help to elevate innovation, societal development, and progress industry and society worldwide.

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