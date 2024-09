MCC Banking impulsa la sostenibilidad y la inclusión financiera con nuevas soluciones de microcréditos digitales

El futuro de la banca se redefine con MCC Banking

El futuro de la banca se redefine con MCC Banking: soluciones accesibles, responsables y sostenibles para empresas y comunidades globales.

“En MCC Banking, creemos que la sostenibilidad es más que una tendencia; es nuestra responsabilidad y un motor esencial de transformación social.” — Vicepresidente de MCC Banking Peter Van Louse.

MADRID, SPAIN, September 6, 2024 /EINPresswire.com/ -- MCC Banking presenta una nueva era de servicios financieros enfocados en la sostenibilidad y la inclusión.

A través de sus innovadoras soluciones de microcréditos digitales, la entidad busca empoderar a pequeñas empresas y emprendedores de todo el mundo, proporcionando acceso rápido a financiación sin complicaciones y con términos flexibles adaptados a sus necesidades.

MCC Banking entiende que el crecimiento económico sostenible comienza con el apoyo a las comunidades más necesitadas.

Por ello, ha desarrollado una plataforma digital inclusiva que facilita el acceso a microcréditos en menos de 24 horas, impulsando la creación de negocios responsables y fomentando el emprendimiento local.

Esta herramienta se complementa con servicios bancarios como cuentas corrientes sin comisiones, tarjetas de crédito sostenibles y opciones de inversión alineadas con principios éticos y de impacto positivo.

“En MCC Banking, creemos que la sostenibilidad es más que una tendencia; es nuestra responsabilidad y un motor esencial de transformación social. Nos esforzamos por ofrecer herramientas financieras que no solo sean accesibles, sino que también respeten el medio ambiente y promuevan un impacto positivo en las comunidades”. Comenta el Vicepresidente de MCC Banking Peter Van Louse.

Compromiso con el planeta y las personas

MCC Banking ha integrado criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) en todos sus productos y servicios.

Desde la reducción de la huella de carbono en sus operaciones digitales hasta la implementación de programas de reciclaje y eficiencia energética en sus oficinas, la entidad está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Asimismo, cada microcrédito otorgado contribuye a la financiación de proyectos sostenibles, garantizando un impacto positivo para el planeta y las futuras generaciones.

Sobre MCC Banking

MCC Banking es una entidad financiera que combina innovación y responsabilidad social para ofrecer soluciones bancarias sostenibles y accesibles en todo el mundo.

Con su sede en los Países Bajos, opera en seis continentes, respaldando a empresas de todos los tamaños y apoyando el crecimiento económico inclusivo.

A través de su enfoque en la sostenibilidad y la inclusión financiera, MCC Banking se posiciona como un catalizador de cambio, brindando herramientas que empoderan a sus clientes para alcanzar sus objetivos financieros de manera responsable y eficiente.

La entidad continúa redefiniendo lo que significa ser un banco en el siglo XXI, centrando sus esfuerzos en la creación de un futuro más justo y sostenible para todos.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.