O EBC Financial Group foi destacado no palco da LaLiga como parte de sua parceria de 3,5 anos com o FC Barcelona. Essa colaboração aumenta a visibilidade global da EBC e o engajamento com milhões de fãs de futebol ao redor do mundo. O EBC Financial Group deixa sua marca no palco da LaLiga, refletindo o impacto dinâmico de sua parceria com o FC Barcelona e sua crescente presença global.

SINGAPORE, September 6, 2024 /EINPresswire.com/ -- O EBC Financial Group (EBC), líder global em corretagem financeira, continua a fortalecer sua parceria estratégica de 3,5 anos com o FC Barcelona, um dos clubes multi-esportivos mais icônicos do mundo. Esta colaboração, que começou em abril de 2024, não apenas elevou a presença global da EBC, mas também marcou um capítulo significativo na integração entre finanças e esportes.

A presença do EBC Financial Group no palco da LaLiga é um testemunho da força desta parceria. Como parceiro oficial do FC Barcelona em toda a APAC, LATAM, Oriente Médio e África, o EBC tem sido destacado em partidas recentes da LaLiga na Grande China, alcançando milhões de fãs de futebol no país. Esta exposição não só aumenta a visibilidade da marca EBC, mas também reforça os valores e objetivos compartilhados entre as duas organizações.

A Evolução das Parcerias no Esporte

A sinergia entre instituições financeiras e equipes esportivas não é nova, mas evoluiu dramaticamente ao longo dos anos. O que antes era um modelo simples de patrocínio transformou-se agora em uma parceria dinâmica, onde ambas as partes colaboram em branding, expansão de mercado e engajamento comunitário. Para instituições financeiras como o EBC Financial Group, o futebol oferece uma plataforma incomparável para conectar-se com audiências globais diversificadas, aproveitando a paixão e a lealdade que o esporte inspira.

O FC Barcelona, com sua rica história e base de fãs global, representa mais do que apenas um clube de futebol — ele encarna um conjunto de valores que ressoam em todo o mundo. Esses valores se alinham perfeitamente com os princípios do EBC, tornando essa parceria uma combinação natural. Ao aproveitar o alcance global do FC Barcelona, o EBC está se posicionando estrategicamente para aprofundar sua presença de mercado na Ásia-Pacífico, América Latina, Oriente Médio e África.

Sinergia Entre Finanças e Futebol: A Importância Estratégica da Parceria EBC-Barça

A parceria entre o EBC Financial Group e o FC Barcelona demonstra como finanças e esportes podem se unir para criar uma colaboração significativa. Ambas as instituições compartilham um compromisso com a excelência, a disciplina e a inovação, o que forma a base de uma parceria que vai além do patrocínio tradicional.

Para o EBC, essa colaboração é um movimento estratégico que aumenta sua presença de marca e abre novas oportunidades em mercados globais chave. Ao se associar com um clube tão renomado quanto o FC Barcelona, o EBC conecta-se a um público vasto e engajado, oferecendo uma oportunidade para promover a alfabetização financeira e apresentar produtos financeiros personalizados aos fãs de futebol em todo o mundo. Esta parceria também permite que o EBC alcance um público mais jovem e diversificado, alinhando seus serviços com os interesses e necessidades deles.

Por outro lado, o FC Barcelona ganha um parceiro com profundo conhecimento financeiro e um compromisso com a excelência. Esta parceria apoia a estratégia de expansão global do clube, garantindo que ele permaneça na vanguarda do futebol, tanto dentro quanto fora do campo. Juntos, o EBC e o FC Barcelona estão estabelecendo um novo padrão de como instituições financeiras e equipes esportivas podem colaborar para alcançar o sucesso mútuo.

Traçando os Próximos 42 Meses: Perspectivas Futuras e Visão de Longo Prazo

Olhando para o futuro, a parceria entre o EBC e o FC Barcelona está prestes a se tornar ainda mais forte. Nos próximos 3,5 anos, ambas as organizações continuarão a explorar novas oportunidades para colaborar, inovar e expandir seu alcance. O EBC está comprometido em manter sua presença na LaLiga e além, usando sua plataforma para promover a alfabetização financeira, apoiar iniciativas comunitárias e aumentar o reconhecimento da marca.

Esta parceria reflete um compromisso compartilhado com a excelência e a inovação, posicionando tanto o EBC quanto o FC Barcelona para alcançar sucesso sustentado. À medida que continuam a alinhar seus objetivos e aproveitar as forças um do outro, a colaboração desempenhará um papel vital na definição do futuro dos setores financeiro e esportivo.

Sobre o EBC Financial Group

Fundado no renomado distrito financeiro de Londres, o EBC Financial Group (EBC) é conhecido por sua ampla gama de serviços, que inclui corretagem financeira, gestão de ativos e soluções abrangentes de investimento. Com escritórios estrategicamente localizados em centros financeiros proeminentes, como Londres, Sydney, Hong Kong, Tóquio, Singapura, Ilhas Cayman, Bangcoc, Limassol e mais, o EBC atende a uma clientela diversificada de investidores de varejo, profissionais e institucionais em todo o mundo.

Reconhecido por vários prêmios, o EBC orgulha-se de aderir aos mais elevados padrões éticos e de regulação internacional. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulamentado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido, o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd é regulamentado pela Australian Securities and Investments Commission (ASIC), e o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulamentado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA).

No centro do EBC Group estão profissionais experientes, com mais de 30 anos de experiência profunda em grandes instituições financeiras, tendo navegado habilmente por ciclos econômicos significativos, desde o Acordo Plaza até a crise do franco suíço de 2015. O EBC promove uma cultura onde a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são primordiais, garantindo que cada envolvimento com investidores seja tratado com a seriedade que merece.

O EBC é o Parceiro Oficial de Câmbio do FC Barcelona, oferecendo serviços especializados em regiões como Ásia, LATAM, Oriente Médio, África e Oceania. O EBC também é parceiro da campanha United to Beat Malaria, uma campanha da Fundação das Nações Unidas, com o objetivo de melhorar os resultados de saúde global. A partir de fevereiro de 2024, o EBC apoia a série de palestras públicas 'What Economists Really Do', do Departamento de Economia da Universidade de Oxford, desmistificando a economia e sua aplicação aos grandes desafios sociais para aprimorar a compreensão e o diálogo público.

https://www.ebc.com/

Sobre o FC Barcelona

O FC Barcelona é considerado o maior clube multi-esportivo do mundo e, em 2024, celebra seu 125º aniversário. Foi fundado em 1899 e é de propriedade de seus membros. O clube está firmemente enraizado em sua cidade e país, a Catalunha, e tem uma perspectiva global, com escritórios oficiais em três cidades diferentes: Barcelona, Hong Kong (responsável pelo trabalho na APAC) e Nova York (responsável pelo trabalho nas Américas).

O Barça busca mudar o mundo por meio da excelência esportiva, algo que o leva além do campo de jogo e o coloca em áreas tão diferentes quanto conhecimento e inovação através do Barça Innovation Hub (BIHUB); iniciativas Web3, NFT e Metaverse pelo Barça Vision; entretenimento e conteúdo ao vivo pelo Barça One; compromisso social através da Fundação FC Barcelona; e treinamento, através de La Masia. O crescimento do Barça nos últimos anos o posicionou como uma das instituições mais queridas do mundo e uma das mais seguidas nas redes sociais.



