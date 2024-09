EBC Financial Group เปิดตัวในลาลีกา ร่วมกับพันธมิตร FC Barcelona มุ่งหน้าสู่ระดับโลกในอุตสาหกรรมการเงินและกีฬา

EBC Financial Group ได้รับการนำเสนออย่างโดดเด่นบนเวทีลาลีกา ในฐานะส่วนหนึ่งของความร่วมมือ 3.5 ปีกับสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา ความร่วมมือนี้ช่วยเพิ่มการมองเห็นและการมีส่วนร่วมทั่วโลกของ EBC กับแฟนฟุตบอลนับล้านคนทั่วโลก EBC Financial Group สร้างชื่อบนเวทีลาลิกา เสปนแสดงให้เห็นความร่วมมือที่จริงจังกับ FC Barcelona และการเติบโตไปสทั่วโลกขององค์กร

EBC Financial Group เสริมความแข็งแกร่งให้กับความร่วมมือกับ FC Barcelona อย่างต่อเนื่อง เพิ่มความโดดเด่นระดับโลกผ่านการปรากฏตัวล่าสุดในลาลิกา เสปน

SINGAPORE, September 6, 2024 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group (EBC) ไม่เพียงแต่เป็นนายหน้าทางการเงินชั้นนำ แต่ยังคงเสริมสร้างความ แข็งแกร่งด้วยการร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับสโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสียงระดับโลก บาร์เซโลนา (FC Barcelona) เป็นระยะเวลา 3 ปีครึ่ง ความร่วมมือนี้เริ่มตั้งแต่ เดือนเมษายน ค.ศ. 2024 และได้ยกระดับ EBC ต่อสาธรณะชนทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นบทสำคัญ ในการบูรณาการ ทางการเงิน และการกีฬาอีกด้วย

การปรากฏตัวของ EBC Financial Group ในเวทีลาลีกาเป็นข้อพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งขององค์กร ในฐานะพันธมิตรอย่างเป็นทางการ ของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา ทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิก ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลางและแอฟริกา EBC ได้เป็นผู้สนับสนุนให้กับ FC Barcelona ในการแข่งขันครั้งล่าสุด โดยเข้าถึงแฟนคลับหลายล้านคนในประเทศ การเปิดเผยนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มการรับรู้แบรนด์ EBC แต่ยังเสริม

สร้างคุณค่าและเป้าหมายร่วมกันระหว่างสององค์กร

มุมมองที่แตกต่างต่อความร่วมมือด้านกีฬา

ความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินและสโมสรฟุตบอลมีการพัฒนาอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในอดีตการร่วมมือ คือ การสนับสนุนอย่างเรียบง่ายแต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง โดยทั้งสองฝ่ายต่างร่วมมือกันในการสร้างแบรนด์ การขยายตลาด และ การมีส่วนร่วมในชุมชน สำหรับสถาบันการเงิน EBC Financial Group ได้เชื่อมต่อกับผู้ชมทั่วโลกผ่านวงการฟุตบอล ซึ่งมีผู้คนต่างชื่นชมและ หลงใหลนับไม่ถ้วน

สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนามีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีฐานแฟนคลับทั่วโลก และไม่ใช่แค่สโมสรฟุตบอลธรรมดา ค่านิยมของสโมสรฟุตบอล FC Barcelona ได้สะท้อนไปยังผู้คนจำนวนมาก และยังสอดคล้องกับหลักการของ EBC ทำให้ความร่วมมือนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ การเข้าถึงทั่วโลกของ FC Barcelona ทำให้ EBC ใช้กลยุทธ์การเข้าถึงเพื่อเปิดการรับรู้ในตลาดเอเชียแปซิฟิกละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกาให้มากยิ่งขึ้น

การทำงานร่วมกันระหว่างการเงินและฟุตบอล: ความสำคัญของกลยุทธ์ความร่วมมือ EBC- FC Barcelona

ความร่วมมือระหว่าง EBC Financial Group และ FC Barcelona แสดงให้เห็นว่าการเงินและการกีฬาสามารถทำงานร่วมกันได้ และสร้าง ความร่วมมือที่มีคุณค่าและมีความหมาย ทั้งสองสถาบันมีความมุ่งมั่นและเป้าหมายเดียวกัน คือพร้อมเป็นผู้นำในวงการ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐาน ที่สามารถพัฒนาองค์กรไปได้ไกลกว่าการซัพพอร์ตแบบเดิม ๆ

สำหรับ EBC ความร่วมมือนี้เป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยยกระดับการปรากฏตัวของแบรนด์และเปิดมุมมองใหม่ๆ ในตลาดระดับโลก ด้วยการร่วมมือกับสโมสรที่มีชื่อเสียงอย่าง FC Barcelona ทำให้ EBC เชื่อมต่อกับผู้ชมจำนวนมากและมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น โดยการส่งเสริม ความรู้ทางการเงิน และแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมให้กับแฟนฟุตบอลทั่วโลก ความร่วมมือนี้ยังเปิดโอกาสให้ EBC เข้าถึงผู้ชม อายุน้อย และมีความหลากหลายมากขึ้น โดยปรับบริการให้สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของคนกลุ่มนี้

ในทางกลับกัน สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา ได้รับพันธมิตรที่มีความรู้ทางการเงินและความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านการเงิน ความร่วมมือใน ครั้งนี้ จะเสริมความแข็งแกร่งของสโมสรและ ช่วยให้สโมสรยังคงอยู่ในระดับแนวหน้าของวงการฟุตบอลทั้งในและนอกสนาม EBC และ สโมสร FC Barcelona กำลังสร้างมาตรฐานใหม่ของการร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินและทีมกีฬาเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

อนาคตและวิสัยทัศน์ระยะยาว: แผนการ 42 เดือนข้างหน้า

ในอนาคต ความร่วมมือระหว่าง EBC และ FC Barcelona จะเติบโตและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ในอีก 3.5 ปีข้างหน้า องค์กรของพวกเรา ไม่หยุดที่จะ สำรวจและหาโอกาสใหม่ๆ ในการทำงานร่วมกัน สร้างสรรค์ และขยายขอบเขตการเข้าถึง EBC มุ่งมั่นที่จะรักษาสถานะของตนในเวทีลาลีกา และที่อื่นๆ โดยองค์กรจะส่งเสริมความรู้ทางการเงิน สนับสนุนโครงการชุมชน และขับเคลื่อนการรับรู้แบรนด์

ความร่วมมือครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้วยการผสมผสานแนวความคิดที่หลากหลาย โดยเป้าหมายและจุดแข็งของ EBC และ FC Barcelona จะเปลี่ยนแปลงโลกของการเงินและวงการกีฬา ด้วยการขับเคลื่อนผ่านการสนับสนุนแบบใหม่ EBC เชื่อว่าความมุ่งมั่นในการร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจได้ตามที่คาดหวัง

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีชื่อเสียงในด้านบริการทางการเงินแบบครบวงจร รวมถึง เป็นนายหน้าทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์ และจัดการโซลูชั่นการลงทุนที่ครอบคลุม มีการกระจายสำนักงานประจำการในศูนย์กลาง ทางการเงินที่โดดเด่นทั่วทุกภูมิภาค เช่น ลอนดอน ซิดนีย์ ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ หมู่เกาะเคย์แมน กรุงเทพฯ ลีมาสซอล เป็นต้น EBC ให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการที่หลากหลาย รวมถึงระดับสถาบันทั่วโลก

EBC ได้รับรางวัลมากมายและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมทางการเงิน เรามีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม และ กฎระเบียบระหว่างประเทศในระดับสูงสุด EBC Financial Group (UK) Limited ได้รับการควบคุมโดย Financial Conduct Authority (FCA) ในสหราชอาณาจักร, EBC Financial Group (Cayman) Limited ได้รับการควบคุมโดย สำนักงานการเงิน หมู่เกาะเคย์แมน (CIMA) และ

EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd ได้รับการควบคุมโดย Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ในออสเตรเลีย

EBC เป็นพันธมิตรในด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา (FC Barcelona) ซึ่งนำเสนอ บริการเฉพาะทางในภูมิภาคต่างๆ เช่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ละตินอเมริกา, ตะวันออกกลางและแอฟริกา เป็นต้น EBC ยังเป็นพันธมิตร ในโครงการ United to Beat Malaria แคมเปญของมูลนิธิองค์การสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านสุขภาพของ ประชากรทั่วโลก เริ่มดำเนินกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี2024 เป็นต้นมา ไม่เพียงเท่านั้น EBC ยังให้การสนับสนุนซีรีส์การมอบ ความรู้ให้แก่สาธารณะเกี่ยวกับ 'What Economists Really Do' นำโดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Oxford เพื่อทำให้ เศรษฐศาสตร์ เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้นและสามารถประยุกต์ใช้กับสังคมปัจจุบันได้ เพิ่มความเข้าใจและให้ความสำคัญ กับเศรษฐศาสตร์ รอบตัวเรามากขึ้น

เกี่ยวกับสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา

สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1899 ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 144,000 คน ถือเป็นสโมสรกีฬาที่ดีที่สุดในโลก และมี ประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 125 ปี และมีสำนักงานอย่างเป็นทางการในเมืองต่างๆ ทั้งสามทวีป ได้แก่ บาร์เซโลนา ฮ่องกง และนิวยอร์ก

สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาพยายามเปลี่ยนแปลงโลกด้วยความเป็นเลิศด้านกีฬา รวมถึงโลกแห่งความรู้และนวัตกรรมผ่าน Barça Innovation Hub (BIHUB) และสโมสรยังได้รับการยอมรับในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านทาง FC Barcelona Foundation ซึ่งดำเนินกิจกรรม สำหรับให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับคุณค่าเชิงบวกของการเล่นกีฬา การเติบโตของสโมสรฟุตบอลบาร์ซ่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้น มีผู้ติดตาม บนโลกโซเชียลมากกว่า 486 ล้านคน

