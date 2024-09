Sennie är redo att ta stafettpinnen vidare som en del av Göteborgs-soundet

Water Lillies EP cover Photo- Hanna Fransson

Sennies musik speglar hennes breda influenser och personliga förhållningssätt till låtskrivande och produktion.

precis som näckrosblomman som växer ur leriga vatten för att blomstra på yta, kombinerar låten skira melodier med texter som fångar denna balans mellan skörhet och styrka.” — Sennie

GOTHENBURG, VASTRA GOTALAND, SWEDEN, September 6, 2024 / EINPresswire.com / -- Den svenska artisten Sennie , från Göteborg, är redo att etablera sitt unika sound och sin konstnärliga identitet med releasen av sin debut-EP i augusti 2024. EP:n, som finns tillgänglig på alla stora streamingplattformar, innehåller hennes efterlängtade singel "Water Lilies." Denna release markerar en viktig milstolpe i Sennies musikaliska resa och visar upp hennes distinkta talang som både singer-songwriter och producent, och sätter tonen för vad lyssnarna kan förvänta sig av henne i framtiden.Född och uppvuxen i en musikalisk familj i Sverige omgavs Sennie av kreativitet från unga år. Med en studio i sitt hem började hon komponera sin egen musik redan vid fem års ålder, en passion som bara har vuxit sig starkare genom åren. Nu baserad i London, förfinar Sennie ytterligare sin konst medan hon studerar musik vid ICMP University i London.Sennies musik speglar hennes breda influenser och personliga förhållningssätt till låtskrivande och produktion. Hennes nya singel, "Water Lilies," symboliserar styrka och uthållighet, precis som blomman som växer ur leriga vatten för att blomstra på ytan. Låten kombinerar skira melodier med texter som fångar denna balans mellan skörhet och styrka.För att fira releasen av sin EP uppträdde Sennie live på Pustervik i Göteborg den 24 augusti 2024. Evenemanget blev en intim och minnesvärd upplevelse, där publiken fick chansen att höra och se henne framföra sina låtar live för första gången.Den officiella musikvideon till "Water Lilies" är ett kreativt samarbete mellan den London-baserade videografen Hanna Franson och hår- och makeupartisten Mariia Usanova. Känd för sin urbana och experimentella avantgarde-stil, ger Franson en unik visuell edge till projektet. Videon utforskar på ett konstnärligt sätt kontrasterande element—ljus och mörker, urbana miljöer kontra natur—samtidigt som den speglar låtens kärntema om att återkoppla med sig själv, vilket uttrycks i texterna till "Water Lilies." Fransons distinkta tillvägagångssätt, i kombination med Usanovas styling, resulterar i en visuellt fängslande och känslomässigt resonant upplevelse som fångar essensen av låten. Videon är nu tillgänglig på YouTube Sennies resa från en ung låtskrivare i Sverige till en lovande artist i London är ett bevis på hennes engagemang och passion för musik. Med releasen av sin debut-EP och sitt framträdande i Göteborg är hon redo att ta stafettpinnen vidare som en del av Göteborgs-soundet.För mer information, pressförfrågningar, eller för att begära en intervju med Sennie, vänligen kontakta:**Presskontakt:**Sennie**Om Sennie:**Sennie är en svensk singer-songwriter och producent som för närvarande är baserad i London. Med en livslång passion för musik hämtar hon inspiration från sin djupt rotade musikaliska uppväxt och olika erfarenheter för att skapa ett ljud som är unikt hennes eget. Hennes debut-EP, med singeln "Water Lilies," släpptes den 16 augusti 2024.

Water Lilies

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.