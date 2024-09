Wakate: estrategia de sostenibilidad y compromiso con el bienestar comunitario

Wakate reafirma su compromiso con la sostenibilidad y el bienestar comunitario

Wakate reafirma su compromiso con la sostenibilidad y el bienestar comunitario, promoviendo el desarrollo social y su filosofía de ser buenos vecinos.

ARANZAZU, CALDAS, COLOMBIA, September 5, 2024 /EINPresswire.com/ -- Wakate comprometida con la sostenibilidad, continúa fortaleciendo su filosofía de buen vecino a través de iniciativas que promueven el bienestar de las comunidades locales.

En colaboración con su Fundación GreenLand, la compañía celebró el Día de la Familia con el Festival de la Salud, un evento que refleja su estrategia de acercarse a las comunidades con acciones que marcan una diferencia tangible.

El pasado 25 de mayo, más de 600 personas, entre colaboradores y sus familias, se reunieron en su finca para participar en una jornada que combinó salud, cuidado y recreación en familia.

El Festival de la Salud ofreció servicios de medicina general, pediatría, higiene oral, optometría, psicología y vacunación contra la influenza y el tétano. Durante el evento, cada participante recibió atención médica integral y disfrutó de una jornada de convivencia y alegría, que culminó con una muestra de talentos de algunos colaboradores, cerrando el día con un ambiente de celebración comunitaria.

Con el propósito de acercar estos servicios a todas las áreas de operación, Wakate replicará esta jornada el próximo 7 de septiembre a los colaboradores del vivero de Wakate y sus familias.

Se espera que más de 120 personas participen en un día dedicado a la atención médica y actividades lúdicas, llevando estos servicios directamente a la comunidad.

Compromiso con la sostenibilidad y el bienestar comunitario

Como parte de su estrategia de sostenibilidad, Wakate no solo se enfoca en prácticas agrícolas responsables y en la conservación del medio ambiente, sino que también promueve el bienestar y el desarrollo social en las comunidades donde opera.

A través de diversas iniciativas, como el reciente Día de la Familia y el Festival de la Salud, la empresa busca fortalecer los lazos con sus vecinos, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus colaboradores y sus familias.

“En Wakate, creemos que la sostenibilidad no solo se mide por nuestro impacto ambiental, sino también por la manera en que contribuimos al bienestar y desarrollo de nuestras comunidades, a través de diferentes iniciativas, buscamos fortalecer nuestro vínculo con estas, ofreciendo oportunidades para mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores y sus familias”. comentó Víctor Manuel Henríquez Restrepo, portavoz de Wakate.

Con este tipo de actividades, Wakate reafirma su compromiso de ser un agente de cambio positivo, integrando la sostenibilidad con acciones concretas que impactan directamente en el bienestar de las comunidades donde opera.

Sobre Wakate

Wakate se dedica a la producción sostenible de aguacate Hass en el departamento de Caldas, Colombia.

Con un firme enfoque en las buenas prácticas agrícolas, la inversión social y el equilibrio ambiental, Wakate integra estos valores en todas sus operaciones.

Como parte del Grupo GreenLand, la compañía trabaja para generar un impacto positivo en las comunidades donde está presente, promoviendo el desarrollo social, la creación de empleo formal y la conservación del medio ambiente.

