Wakate: Strategia di Sostenibilità e Impegno per il Benessere della Comunità

Wakate impegnata nella sostenibilità, continua a rafforzare la sua filosofia di buon vicinato

Wakate riafferma il suo impegno per la sostenibilità e il benessere, promuovendo lo sviluppo sociale e la filosofia dei buoni vicini.

In Wakate, crediamo che la sostenibilità non si misuri solo attraverso il nostro impatto ambientale, ma anche attraverso il modo in cui contribuiamo al benessere e allo sviluppo delle nostre comunità.” — ha commentato Víctor Manuel Henríquez Restrepo, portavoce di Wakate.

ARANZAZU, CALDAS, COLOMBIA, September 5, 2024 /EINPresswire.com/ -- Wakate impegnata nella sostenibilità, continua a rafforzare la sua filosofia di buon vicinato attraverso iniziative che promuovono il benessere delle comunità locali.

In collaborazione con la sua Fondazione GreenLand, l’azienda ha celebrato la Giornata della Famiglia con il Festival della Salute, un evento che riflette la sua strategia di avvicinarsi alle comunità con azioni che fanno una differenza tangibile.

Lo scorso 25 maggio, oltre 600 persone, tra dipendenti e le loro famiglie, si sono riunite presso la fattoria di Wakate per partecipare a una giornata che ha combinato salute, cura e attività ricreative per tutta la famiglia.

Il Festival della Salute ha offerto servizi di medicina generale, pediatria, igiene orale, optometria, psicologia e vaccinazioni contro l'influenza e il tetano.

Durante l'evento, ogni partecipante ha ricevuto cure mediche complete e ha goduto di una giornata di convivialità e allegria, culminata con uno spettacolo di talenti da parte di alcuni dipendenti, concludendo la giornata in un clima di festa comunitaria.

Con l’obiettivo di estendere questi servizi a tutte le aree operative, Wakate ripeterà questa giornata il prossimo 7 settembre per i dipendenti del vivaio di Wakate e le loro famiglie.

Si prevede che oltre 120 persone parteciperanno a una giornata dedicata all’assistenza sanitaria e ad attività ricreative, portando questi servizi direttamente alla comunità.

Impegno per la Sostenibilità e il Benessere della Comunità

Come parte della sua strategia di sostenibilità, Wakate non si concentra solo su pratiche agricole responsabili e sulla conservazione ambientale, ma promuove anche il benessere e lo sviluppo sociale nelle comunità in cui opera.

Attraverso diverse iniziative, come la recente Giornata della Famiglia e il Festival della Salute, l'azienda mira a rafforzare i legami con i suoi vicini, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei suoi dipendenti e delle loro famiglie.

"In Wakate, crediamo che la sostenibilità non si misuri solo attraverso il nostro impatto ambientale, ma anche attraverso il modo in cui contribuiamo al benessere e allo sviluppo delle nostre comunità, attraverso diverse iniziative, miriamo a rafforzare il nostro legame con queste comunità, offrendo opportunità per migliorare la qualità della vita dei nostri dipendenti e delle loro famiglie." ha commentato Víctor Manuel Henríquez Restrepo, portavoce di Wakate.

Con attività come queste, Wakate riafferma il suo impegno ad essere un agente di cambiamento positivo, integrando la sostenibilità con azioni concrete che hanno un impatto diretto sul benessere delle comunità in cui opera.

Su Wakate

Wakate è dedicata alla produzione sostenibile di avocado Hass nel dipartimento di Caldas, in Colombia. Con un forte focus sulle buone pratiche agricole, sugli investimenti sociali e sull’equilibrio ambientale, Wakate integra questi valori in tutte le sue operazioni.

Come parte del Gruppo GreenLand, l'azienda si impegna a generare un impatto positivo nelle comunità in cui è presente, promuovendo lo sviluppo sociale, creando occupazione formale e conservando l'ambiente.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.