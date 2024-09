Integrated Power Services 收购 ABB Industrial Services 业务资产

此次收购为 IPS 不断壮大的北美业务网络增添了电动机、发电机、机械、开关设备和断路器服务中心

格林维尔,南卡罗来纳州, Sept. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 北美地区领先的电气、机械和电力管理系统维修、设计和再制造公司 Integrated Power Services (IPS) 已完成对 ABB Industrial Services 业务的收购,于 2024 年 8 月 31 日生效。 ABB Industrial Services 在美国亚利桑那州、印第安纳州、北卡罗来纳州和加拿大阿尔伯塔省及安大略省设有服务中心,可为最高 50,000 HP 的电动机以及 480V 至 15kV 的中低压开关设备提供最高质量的维修和现场服务。 这些服务中心还可对泵、压缩机、鼓风机、轴承、变速箱和 OHV 采矿传动系统等旋转设备进行维修。



IPS 总裁兼首席执行官 John Zuleger 表示:“此次收购将使 IPS 能够增加客户要求我们提供服务的地点。 这五个服务中心将增强我们在可再生能源、铜矿开采和电力管理售后工业服务方面的能力。 此外,IPS 还将增添 115 名优秀员工,并获得 General Electric 和 ABB 在这些新收购地点积淀的技术和专业知识。”

在本次收购之前,IPS 还于 2022 年 6 月收购了 ABB 的水轮发电机和变压器维修业务。 ABB 于 2018 年 6 月收购了 General Electric Industrial Solutions 业务,这五个电动机、发电机、机械、开关设备和断路器工业服务中心是该业务的组成部分。

Zuleger 表示:“IPS 已发展到 88 个经营地点,服务范围覆盖美国、加拿大、英国、欧洲和加勒比海地区。 IPS 致力于成为应对客户在关键基础设施方面挑战的唯一服务商和值得信赖的咨询顾问。 IPS 提供的服务涵盖发电和工业流程、变电站和输电、电厂电力平衡和电动机,范围广泛并能解决很少有供应商能解决的问题。 我们致力于革新可靠性,同时推动实现我们的愿景并提高应对、反思和解决客户面临的最大可靠性挑战的能力。”

关于 Integrated Power Services (IPS)

Integrated Power Services (IPS) 是电气、机械和电力管理系统维修、设计和再制造领域的领先供应商。 IPS 专注于积累特定行业的专业知识并全面提升服务能力,为广大客户的关键基础设施提供支持。 IPS 总部位于南卡罗来纳州格林维尔,拥有业内最大的服务网络,在北美、英国和加勒比海地区设有服务和配送中心、驻地办事处和位于战略性地点的仓库。 IPS 的每个经营地点都具备应对、反思和解决复杂挑战的能力,并可利用广泛的全球人才库和资源无缝提供一体化解决方案。 如需了解更多信息,请访问 www.ips.us。

供立即发布

媒体联系人:Casey Blevins,营销副总裁

pr@ips.us 或 864.451.5617

此公告随附的照片可在以下网址查看:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d8d7aa53-e1c6-42e1-b5ef-dd18db565202

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.