Voxco et Ascribe Annoncent un Investissement Stratégique de Terminus pour Améliorer la Collecte et L'analyse de Données

Voxco et Ascribe unissent leurs forces pour améliorer vos études

J'ai été impressionné par la puissance que les solutions d'Ascribe apportaient à notre marché.” — Daniel Graff-Radford, PDG de Voxco

BOULOGNE-BILLANCOURT, FRANCE, September 5, 2024 / EINPresswire.com / -- Voxco, un leader mondial de solutions d'enquêtes multicanal, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Ascribe, un pionnier en matière d'analyse de texte et de codification des verbatims. Cette collaboration, rendue possible par un investissement stratégique de Terminus Capital Partners, vise à tirer parti des forces de ces deux entreprises pour offrir à leurs clients, professionnels des études, des technologies de pointe améliorant la collecte, l'analyse, l'exploitation des données stratégiques et l'aide à la décision.Au cours des 25 dernières années, Ascribe a cultivé une base de clients fidèles qui apprécient profondément l'ensemble de leurs solutions ainsi que leur support client dédié, des atouts fondamentaux qui resteront inchangés. Ce projet introduit une nouvelle vague d'investissements et de ressources pour stimuler l'innovation et améliorer l'expérience clients pour les années à venir.Grâce à cette collaboration, la plateforme d'enquête de Voxco permettra aux clients d'accéder aux technologies d'analyse de texte avancées d'Ascribe, exploitant l'IA, le traitement du langage naturel (NLP) et l'apprentissage automatique (ML) les plus récents pour analyser les enquêtes intégrant des réponses ouvertes avec une précision inégalée. Cette intégration permettra d'obtenir des informations plus pertinentes sur les sentiments des clients, leurs préférences et les tendances émergentes, donnera la possibilité aux entreprises de collecter, d'analyser et d'agir sur les données de manière plus efficace, conduisant à des décisions stratégiques plus judicieuses.« J'ai été impressionné par la puissance que les solutions d'Ascribe apportaient à notre marché », a déclaré Daniel Graff-Radford, PDG de Voxco. « Ce projet s'inscrit dans le cadre de notre mission de fournir aux entreprises les outils dont elles ont besoin pour conduire des changements significatifs à travers les données. »Rick Kieser, PDG d'Ascribe, a ajouté : « Nous sommes ravis de tirer parti de l'expertise et des ressources de Voxco et TCP pour offrir des solutions intégrées de premier ordre pour le secteur des études de marché. Alors que la demande pour une analyse plus rapide et de meilleure qualité des verbatims ne cesse de croitre, ce partenariat nous permet d'être leader sur le marché et de répondre au besoin de manière efficace et efficiente. »« Nous nous sommes engagés à créer un leader dans le domaine des logiciels d'enquêtes, et cette combinaison de solutions représente une étape cruciale pour stimuler l'innovation dans toute l'industrie », a déclaré Alex Western, Directeur Associé de Terminus Capital Partners.Voxco est un leader mondial de solutions d'enquêtes multicanal, aidant les professionnels des études de marché dans le monde entier à recueillir des informations qui favorisent la réussite des entreprises. Avec une suite complète d'outils pour la collecte de données en ligne, par téléphone et en face à face, Voxco permet aux organisations d'atteindre leur cible partout et à tout moment.Ascribe est un leader dans l'analyse de texte et la codification des verbatims, spécialisé dans les solutions technologiques avancées exploitant l'Intelligence Artificielle et le traitement du langage naturel pour faciliter l'analyse des questions ouvertes. Avec plus de 25 ans d'expérience et ayant traité plus de 6 milliards de réponses, Ascribe est un partenaire de confiance pour les plus grands instituts d'études et les plus grandes marques du monde entier. Ascribe fournit une formation et un support inégalé et garantit à ses clients des résultats précis et pertinents grâce à des solutions innovantes.Terminus Capital Partners (TCP) est une société de capital-investissement spécialisée dans les éditeurs de logiciels, fondée en 2017 et basée à Atlanta, GA. Différenciée par son expertise sectorielle, son moteur de sourcing, son playbook opérationnel et sa méthodologie d'achat et de construction, Terminus s'efforce d'être le partenaire privilégié pour les fournisseurs de capitaux, les banquiers et les équipes de direction dans le secteur des logiciels d'entreprise.

