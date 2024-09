Voxco Und Ascribe Kündigen Strategische Investition Von Terminus Für eine Verbesserte Datenerfassung Und -Analyse An

Spannende Neuigkeiten: Voxco und Ascribe bündeln ihre Kräfte, um Ihre Forschungsfähigkeiten zu verbessern Daniel Graff-Radford, CEO von Voxco Rick Kieser, CEO von Ascribe

Ich war überwältigt von der Leistungsfähigkeit, die die Lösungen von Ascribe unserem Markt verliehen haben.” — Daniel Graff-Radford, CEO von Voxco

OBRIGHEIM, GERMANY, September 5, 2024 / EINPresswire.com / -- Voxco, ein weltweit führender Anbieter von Omnichannel-Umfragesoftware, gab heute seinen Zusammenschluss mit Ascribe bekannt, einem Pionier im Bereich Textanalyse und wörtliche Kodierungsmanagementlösungen. Diese Zusammenarbeit, die durch eine strategische Investition von Terminus Capital Partners ermöglicht wird, zielt darauf ab, die Stärken beider Unternehmen zu nutzen, um Marktforschungskunden modernste Technologien zur Verfügung zu stellen, die die Datenerstellung, -analyse und Business Intelligence verbessern.In den letzten 25 Jahren hat Ascribe einen treuen Kundenstamm aufgebaut, der die Technologie und den engagierten Kundensupport von Ascribe zutiefst schätzt – Kernstärken, die auch in Zukunft Bestand haben werden. Dieses Unterfangen führt zu einer neuen Welle von Investitionen und Ressourcen, um die Innovation voranzutreiben und das Kundenerlebnis für die kommenden Jahre zu verbessern.Durch diese Zusammenarbeit, bietet die Umfrageplattform von Voxco Kunden Zugang zu den hochmodernen Textanalysetechnologien von Ascribe und nutzt dabei modernste KI, NLP und ML, um Umfragen mit offenen Nennungen mit beispielloser Genauigkeit zu analysieren. Diese Integration ermöglicht tiefere Einblicke in die Stimmungen, Vorlieben und aufkommenden Trends der Kunden und versetzt Unternehmen in die Lage, Daten effizienter und effektiver zu sammeln, zu analysieren und darauf zu reagieren, was zu fundierteren und strategischeren Entscheidungen führt.„Ich war überwältigt von der Leistungsfähigkeit, die die Lösungen von Ascribe unserem Markt verliehen haben“, sagte Daniel Graff-Radford, CEO von Voxco. „Dieses Unterfangen steht im Einklang mit unserer Mission, Organisationen mit den Tools auszustatten, die sie benötigen, um durch Daten sinnvolle Veränderungen voranzutreiben.“Rick Kieser, CEO von Ascribe, fügte hinzu: „Wir freuen uns, das Fachwissen und die Ressourcen von Voxco und TCP zu nutzen, um erstklassige, integrierte Lösungen für die Marktforschungsbranche bereitzustellen. Da die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen, schnellen Analysen von offenen Antworten wächst weiter, diese Partnerschaft versetzt uns in die Lage, den Markt anzuführen und diesen Bedarf effektiv und effizient zu erfüllen.“„Wir sind bestrebt, einen führenden Anbieter im Bereich Forschungssoftware zu werden, und diese Plattformkombination stellt einen entscheidenden Schritt zur Förderung von Innovationen in der gesamten Branche dar“, sagte Alex Western, geschäftsführender Gesellschafter von Terminus Capital Partners.Voxco ist ein weltweit führender Anbieter von Omnichannel-Umfragesoftware und hilft Marktforschungsexperten in Organisationen auf der ganzen Welt dabei, Erkenntnisse zu gewinnen, die den Geschäftserfolg vorantreiben. Mit einer umfassenden reihe von Tools für die Online-, Telefon- und persönliche Datenerfassung ermöglicht Voxco Unternehmen, ihre Zielgruppe jederzeit und überall zu erreichen.Ascribe ist ein führender Anbieter von Textanalyse- und Verbatim-Coding-Managementsystemen und auf Technologielösungen spezialisiert, die fortschrittliche KI und NLP nutzen, um die Analyse offener Nennungen zu vereinfachen. Mit über 25 Jahren Erfahrung und der Verarbeitung von über 6 Milliarden Antworten genießt Ascribe das Vertrauen der größten Marktforschungsunternehmen der Branche und von Firmenkunden weltweit. Ascribe bietet erstklassige Schulungen und Support und stellt sicher, dass Kunden durch innovative Lösungen genaue und aufschlussreiche Ergebnisse erhalten.Terminus Capital Partners (TCP) ist ein Private-Equity-Unternehmen mit Schwerpunkt auf Unternehmenssoftwareunternehmen, das 2017 gegründet wurde und seinen Sitz in Atlanta, GA hat. Terminus zeichnet sich durch Branchenexpertise, Sourcing-Engine, Operations-Playbook und Buy-and-Build-Methodik aus und strebt danach, der führende Partner für Kapitalgeber, Banker und Managementteams im Bereich Unternehmenssoftware zu sein.

