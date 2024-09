$3 million in grant funding is now available to help ensure every community in Colorado has a healthy environment to thrive in

Applications are due November 25

Denver (9/4/24) — The Colorado Department of Public Health and Environment is now accepting applications for round three of the Environmental Justice Grants, which are due on November 25.

The grant program will provide $3 million in funding to support ten two-year projects that help measure, prevent, or reduce pollution in communities disproportionately impacted by pollution and climate change. Grants can also fund projects that help community members participate in public engagement opportunities when CDPHE makes new rules about protecting the environment. This funding amount exceeds the roughly $1 million distributed in each of the previous two grant cycles.

“Every Coloradan, no matter where they live, deserves to breathe clean air, access clean water, and be free of hazardous waste in their communities,” said Jill Hunsaker Ryan, CDPHE executive director. “Our goal is that everyone thrives in a healthy environment, and this is an opportunity to support local projects that seek to reduce pollution and improve Coloradans’ quality of life.”

“We are excited to expand our support for community-driven initiatives that empower communities that have been historically overburdened by pollution and climate change,” said Darci Martinez, co-chair of the Environmental Justice Advisory Board. “Through this grant cycle’s increased funding, we hope to support a broader range of innovative projects that will further our commitment to ensuring every Coloradan has a healthy community to thrive in while ensuring that more Coloradans can actively participate in helping the department create new environmental protection rules.”

Applications are open to non-profit organizations, local governments, federally-recognized Tribal governments, universities and other educational institutions, for-profit corporations, and grassroots organizations. Projects must originate in disproportionately impacted communities.

The Environmental Justice Advisory Board plans to award up to 10 grants totaling $3 million. Two of these grants will be for the Ute Mountain Ute Tribe and Southern Ute Indian Tribe. The board will announce the grant awards in the spring of 2025.

The 2021 Environmental Justice Act created the grant program. CDPHE launched the first and second rounds of funding in October 2022 and September 2023. The Environmental Justice Advisory Board serves as the program's selection committee for the grants.

In the second year of the program, the advisory board received 21 grant applications. The board selected eight projects to receive a total of $1.1 million each, including projects from both federally recognized Tribes in Colorado. Learn more about the success of these projects on the project summaries webpage.

Grant application materials are available in English and Spanish. CDPHE’s Office of Environmental Justice will also host a series of informational webinars with Spanish interpretation for interested applicants.

For more information, visit the Environmental Justice Grant Program webpage.

###

El plazo para presentar las solicitudes se vence el 25 de noviembre.

Denver (4 de septiembre de 2024) — El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado está aceptando solicitudes para la tercera ronda del Programa de Subvenciones de Justicia Ambiental. El plazo para presentar las solicitudes se vence el 25 de noviembre.

Mediante este programa se distribuirán fondos por un total de 3 millones de dólares para subvencionar diez proyectos de dos años de duración que contribuyan a medir, prevenir o reducir la contaminación en las comunidades que se ven afectadas de manera desproporcionada por la contaminación y el cambio climático. También se pueden usar las subvenciones para financiar proyectos que fomenten la participación de la comunidad en el proceso que sigue el CDPHE para la creación de nuevas normas que protejan el medio ambiente. Esta cantidad supera la suma de aproximadamente 1 millón de dólares que se distribuyó en cada uno de los dos ciclos anteriores del programa.

«Todas y todos los habitantes de Colorado, independientemente de donde vivan, merecen respirar aire puro, tener agua limpia y verse libres de la presencia de desechos peligrosos en sus comunidades», afirmó Jill Hunsaker Ryan, directora ejecutiva del CDPHE. «Nuestra meta es que todos vivamos bien, en un ambiente saludable. Este programa ofrece una oportunidad de apoyar los proyectos locales que se proponen reducir la contaminación y mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de nuestro estado».

«Nos complace poder brindar más apoyo a las iniciativas impulsadas por la comunidad para empoderar a los grupos que históricamente se han visto más afectados por la contaminación y el cambio climático», nos dijo Darci Martinez, copresidenta del Consejo Consultivo de Justicia Ambiental. «En este ciclo de subvenciones contamos con más fondos y esperamos poder apoyar a una mayor variedad de proyectos innovadores que promuevan nuestro compromiso de lograr que todas y todos los habitantes de Colorado vivan en una comunidad que les permita prosperar, a la vez que nos aseguramos de que más personas puedan contribuir activamente a la creación de nuevas normas de protección ambiental».

Pueden presentar una solicitud las organizaciones sin fines de lucro, los gobiernos locales, los gobiernos tribales reconocidos por el gobierno federal, las universidades u otras instituciones de enseñanza, las corporaciones con ánimo de lucro y las organizaciones comunitarias. Los proyectos deben originarse en una comunidad afectada de manera desproporcionada.

El Consejo Consultivo de Justicia Ambiental tienen planeado otorgar hasta un máximo de 10 subvenciones por un total de 3 millones de dólares. Dos de estas subvenciones se asignarán a la tribu ute de la montaña Ute y a la tribu ute del sur. El consejo anunciará los ganadores en la primavera de 2025.

Este programa fue creado por la Ley de Justicia Ambiental de 2021. El CDPHE lanzó la primera y segunda ronda del programa en octubre de 2022 y en septiembre de 2023, respectivamente. El Consejo Consultivo de Justicia Ambiental oficiará como comité de selección del programa de subvenciones.

El consejo consultivo recibió 21 solicitudes el segundo año del programa y seleccionó ocho proyectos por un total de 1.1 millones de dólares cada uno, incluyendo los proyectos de las dos tribus indígenas de Colorado reconocidas por el gobierno federal. Encontrará más información sobre el éxito de estas iniciativas en la página web con los resúmenes de los proyectos.

Los materiales para presentar una solicitud están disponibles en inglés y en español. La Oficina de Justicia Ambiental del CDPHE también ofrecerá una serie de seminarios web con interpretación al español para los solicitantes que deseen recibir más información sobre el programa.

Para obtener más información, visite la página web del Programa de Subvenciones de Justicia Ambiental.

###