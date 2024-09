Wounded Warriors Canada et l'Institut Atlas élargissent leur appui à la formation des fournisseurs de soins de santé

OTTAWA, ONTARIO, CANADA, September 4, 2024 / EINPresswire.com / -- Wounded Warriors Canada et l’Institut Atlas pour les vétérans et leur famille ont annoncé aujourd’hui le lancement d’une nouvelle formation en ligne intitulée Une approche pratique des autosoins : PExT2 . La formation présente des outils d’autosoins pratiques que les fournisseurs de soins de santé peuvent intégrer dans leurs pratiques professionnelles tout au long du travail qu’ils font auprès de professionnels exposés aux traumatismes (PExT).La formation Une approche pratique des autosoins : PExT2 s’appuie sur les enseignements tirés de la formation Introduction aux professionnels exposés aux traumatismes : PExT1 et permet d’approfondir les connaissances acquises. Lancée en mai 2022 avec le soutien et le financement de l’Institut Atlas, la formation PExT1 a été élaborée par le directeur clinique national de Wounded Warriors Canada, Tim Black, et elle vise à offrir des approches cliniques adaptées à la culture pour venir en aide à cette population unique, qui est composé de membres des Forces armées canadiennes, de vétérans, de premiers intervenants et de professionnels de la santé. Lorsque la formation PExT1 a été lancée pour la première fois, la demande à l’échelle du pays a été immédiate et plus de 1 850 fournisseurs l’ont suivie à ce jour. La nécessité d’élargir l’offre de formations a été clairement établie tout au long de ce processus, et M. Black a fait équipe avec Alex Sterling, clinicien principal chez Wounded Warriors Canada et co-développeur de programme, pour offrir la formation Une approche pratique des autosoins : PExT2.M. Black, directeur clinique national de Wounded Warriors Canada, a déclaré : « La situation unique des clients PExT, par exemple, par rapport au nombre d’expositions à des événements traumatisants, à leur fréquence et, souvent, à leur nature très troublante, signifie que les cliniciens qui travaillent auprès de PExT courent un risque accru d’éprouver un épuisement professionnel, une usure de compassion et de subir eux-mêmes de possibles traumatismes. Les approches traditionnelles d’autosoins qui mettent l’accent sur des activités de fin de semaine non liées au travail pourraient ne pas suffire pour aider les cliniciens qui travaillent auprès de PExT à éviter les effets négatifs de l’exposition chronique à des événements traumatisants dans leur travail. »Scott Maxwell, directeur administratif de Wounded Warriors Canada, a affirmé : « La collaboration avec l’Institut Atlas pour les vétérans et leur famille montre très bien comment les partenariats sont des multiplicateurs de force pour la prestation de services. Nous sommes ravis de la réponse que nous avons reçue depuis le lancement de la formation Introduction aux professionnels exposés aux traumatismes : PExT1, et nous sommes heureux d’offrir la formation Une approche pratique des autosoins : PExT2 pour ceux qui fournissent un soutien aussi vital aux professionnels exposés aux traumatismes. »MaryAnn Notarianni, cheffe de la direction adjointe et vice-présidente directrice, Mobilisation des connaissances, de l’Institut Atlas, a déclaré : « Nous sommes très heureux de tirer parti de notre partenariat productif avec Wounded Warriors Canada pour cette nouvelle formation qui permettra aux fournisseurs de soins de santé travaillant auprès de professionnels exposés aux traumatismes d’intégrer des approches efficaces d’autosoins dans leurs pratiques. Le soutien de leur bien-être favorise en fin de compte le bien-être des vétérans des Forces armées canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada, des premiers intervenants et de leur famille avec qui ils travaillent. »

