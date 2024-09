Micro Mobile Data Center Market Set to Reach USD 13.40 Billion by 2032, Growing at a CAGR of 12.9%

Micro Mobile Data Center Market

Rising adoption of data centers by small and medium enterprises and introduction of innovative data center solutions are the key market trends.

Micro mobile data centers find applications in disaster recovery and emergency response, edge computing and IoT development, and remote operations.” — Polaris Market Research

NEW YORK CITY, NY, UNITED STATES, September 4, 2024 / EINPresswire.com / -- The comprehensive market research report on Micro Mobile Data Center Market by Polaris Market Research includes a thorough examination of the growth drivers and market trends.๐€๐œ๐œ๐จ๐ซ๐๐ข๐ง๐ ๐ญ๐จ ๐จ๐ฎ๐ซ ๐ฅ๐š๐ญ๐ž๐ฌ๐ญ ๐ซ๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก ๐ฌ๐ญ๐ฎ๐๐ฒ, ๐ญ๐ก๐ž ๐ ๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ฆ๐ข๐œ๐ซ๐จ ๐ฆ๐จ๐›๐ข๐ฅ๐ž ๐๐š๐ญ๐š ๐œ๐ž๐ง๐ญ๐ž๐ซ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ฌ๐ข๐ณ๐ž ๐ฐ๐š๐ฌ ๐ฏ๐š๐ฅ๐ฎ๐ž๐ ๐š๐ญ ๐”๐’๐ƒ ๐Ÿ’.๐Ÿ’๐Ÿ— ๐›๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐ข๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ‘. ๐“๐ก๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ข๐ฌ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฃ๐ž๐œ๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐”๐’๐ƒ ๐Ÿ๐Ÿ‘.๐Ÿ’๐ŸŽ ๐›๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐›๐ฒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐Ÿ, ๐ž๐ฑ๐ก๐ข๐›๐ข๐ญ๐ข๐ง๐ ๐š ๐‚๐€๐†๐‘ ๐จ๐Ÿ ๐Ÿ๐Ÿ.๐Ÿ—% ๐Ÿ๐ซ๐จ๐ฆ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’ ๐ญ๐จ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐Ÿ.๐–๐ก๐š๐ญ ๐š๐ซ๐ž ๐Œ๐ข๐œ๐ซ๐จ ๐Œ๐จ๐›๐ข๐ฅ๐ž ๐ƒ๐š๐ญ๐š ๐‚๐ž๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ฌ?Micro mobile data centers, also known as modular data centers, are small, self-contained data centers. As with enterprise data centers, they often contain the power, cooling, hardware and connectivity needed to power a data center. However, they come packed in a containment unit about the size of a household refrigerator. These data centers are designed for deployment in close proximity to the devices or users they serve.Micro mobile data centers are portable and come in several sizes, ranging from half rack to a small shipping container. These data centers are commonly used for edge computing applications, where localized data processing and low latency are crucial. Micro mobile data centers are housed in various locations, including retail stores, manufacturing units, cell towers, airports and commercial buildings. With the growing adoption of data centers by small and medium centers, the micro mobile data centers market demand is anticipated to rise.๐–๐ก๐š๐ญ ๐š๐ซ๐ž ๐Š๐ž๐ฒ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐ ๐ข๐ง๐๐ข๐ง๐ ๐ฌ?โ€ข The global micro mobile data center market size was valued at USD 4.49 billion in 2023 and is projected to grow to USD 13.40 billion by 2032.โ€ข The adoption of strategic initiatives by industry players and the booming healthcare sector are the primary factors driving the market forward.โ€ข The market segmentation is primarily based on offering, type, rack unit, form factor, organization size, application, vertical and region.โ€ข The North America region accounted for the largest revenue share of the market.๐ƒ๐จ๐ฐ๐ง๐ฅ๐จ๐š๐ ๐ ๐ซ๐ž๐ž ๐’๐š๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž ๐๐ƒ๐ ๐‚๐จ๐ฉ๐ฒ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ:๐–๐ก๐จ ๐š๐ซ๐ž ๐“๐จ๐ฉ ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ?๐“๐ก๐ž ๐ญ๐จ๐ฉ ๐ฉ๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐Ÿ๐จ๐œ๐ฎ๐ฌ ๐จ๐ง ๐ซ๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก ๐ข๐ง๐ข๐ญ๐ข๐š๐ญ๐ข๐ฏ๐ž๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ญ๐ž๐ ๐ข๐œ ๐๐ž๐ฏ๐ž๐ฅ๐จ๐ฉ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐ญ๐จ ๐ž๐ฑ๐ฉ๐š๐ง๐ ๐ญ๐ก๐ž๐ข๐ซ ๐ฉ๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ ๐จ๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐ซ๐ข๐ง๐ ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐๐ซ๐ข๐ฏ๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐๐ž๐ฏ๐ž๐ฅ๐จ๐ฉ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ. ๐Œ๐š๐ฃ๐จ๐ซ ๐ฉ๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ ๐จ๐ฉ๐ž๐ซ๐š๐ญ๐ข๐ง๐ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐š๐ซ๐ž:โ€ข Altron a.s.โ€ข Cannon Technologies Ltd.โ€ข Canovateโ€ข Dataracksโ€ข Dell Inc.โ€ข Delta Electronics, Inc.โ€ข Eatonโ€ข Hewlett Packard Enterprise Development LPโ€ข Huawei Technologies Co., Ltd.โ€ข IBM๐–๐ก๐š๐ญ ๐š๐ซ๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐“๐ซ๐ž๐ง๐๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐Ž๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐ข๐ž๐ฌ?โ€ข ๐’๐ญ๐ซ๐š๐ญ๐ž๐ ๐ข๐œ ๐ˆ๐ง๐ข๐ญ๐ข๐š๐ญ๐ข๐ฏ๐ž๐ฌ: The top industry participants are continuously focusing on innovation and introduction advanced products to meet the growing demand for local data processing. This, in turn, drives the micro mobile data centers market demand.โ€ข ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ข๐ง๐ ๐‡๐ž๐š๐ฅ๐ญ๐ก๐œ๐š๐ซ๐ž ๐’๐ž๐œ๐ญ๐จ๐ซ: The booming healthcare sector owing to the adoption of advanced technologies has led to generation of vast data amounts from electronic health records. Micro mobile data centers enable healthcare providers to store and process the data efficiently and provide timely patient care.โ€ข ๐„๐ฑ๐ฉ๐š๐ง๐ฌ๐ข๐จ๐ง ๐จ๐Ÿ ๐ˆ๐จ๐“: Internet of Things (IoT) devices, which generates vast data amounts, need real-time data processing and analysis for effective functioning. Micro mobile data centers provide the required localized power for these devices, thereby lowering latency and increasing response times.๐‘๐ž๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐š ๐ƒ๐ข๐ฌ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐จ๐ง ๐ญ๐ก๐ข๐ฌ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐๐ž๐Ÿ๐จ๐ซ๐ž ๐๐ฎ๐ซ๐œ๐ก๐š๐ฌ๐ž:๐–๐ก๐ข๐œ๐ก ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐‹๐ž๐š๐ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก?The research report covers all the major regions and sub-regions of the market. It offers market insights into North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, and the Middle East & Africa.The North America region accounted for the largest market share. The regionโ€™s robust growth can be attributed to the presence of several key players in the region. These industry participants focus on research and development initiatives to improve the efficiency and capability of data centers.The Asia Pacific region is anticipated to witness significant growth over the forecast period. This is primarily due to expansion operation by key players in the region. The top industry participants are increasing their presence and investment in Asia Pacific to meet the rising demand for advanced IT infrastructure.๐‡๐จ๐ฐ ๐ข๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ƒ๐จ๐ง๐ž?๐๐ฒ ๐Ž๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐ซ๐ข๐ง๐ ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค:โ€ข Solutionโ€ข Services๐๐ฒ ๐Ž๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐ซ๐ข๐ง๐ ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค:โ€ข Indoorโ€ข Outdoor๐๐ฒ ๐‘๐š๐œ๐ค ๐”๐ง๐ข๐ญ ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค:โ€ข Upto 20 RUโ€ข 21 RU to 40 RUโ€ข Above 40 RU๐๐ฒ ๐ ๐จ๐ซ๐ฆ ๐ ๐š๐œ๐ญ๐จ๐ซ ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค:โ€ข Containerized Micro Data Centersโ€ข Rack-Mounted Micro Data Centersโ€ข Wall-Mounted Micro Data Centers๐๐ฒ ๐Ž๐ซ๐ ๐š๐ง๐ข๐ณ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐’๐ข๐ณ๐ž ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค:โ€ข Large Enterprisesโ€ข SMEs๐๐ฒ ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค:โ€ข Disaster Recovery & Emergency Responseโ€ข Edge Computing & loT Deploymentโ€ข Temporary & Remote Operationsโ€ข Others๐๐ฒ ๐•๐ž๐ซ๐ญ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค:โ€ข BFSIโ€ข Government & Defenseโ€ข Healthcareโ€ข IT & Telecomโ€ข Manufacturingโ€ข Media & Entertainmentโ€ข Retailโ€ข Others๐๐ฒ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค:โ€ข North Americao USo Canadaโ€ข ๐„๐ฎ๐ซ๐จ๐ฉ๐žo Germanyo Franceo UKo Italyo Spaino Netherlandso Russiao Rest of Europeโ€ข ๐€๐ฌ๐ข๐š ๐๐š๐œ๐ข๐Ÿ๐ข๐œo Chinao Japano Indiao Malaysiao South Koreao Indonesiao Australiao Rest of Asia Pacificโ€ข ๐Œ๐ข๐๐๐ฅ๐ž ๐„๐š๐ฌ๐ญ & ๐€๐Ÿ๐ซ๐ข๐œ๐šo Saudi Arabiao UAEo Israelo South Africao Rest of Middle East & Africaโ€ข Latin Americao Mexicoo Brazilo Argentinao Rest of Latin America๐ˆ๐ง๐ช๐ฎ๐ข๐ซ๐ž ๐ฆ๐จ๐ซ๐ž ๐š๐›๐จ๐ฎ๐ญ ๐ญ๐ก๐ข๐ฌ ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐›๐ž๐Ÿ๐จ๐ซ๐ž ๐ฉ๐ฎ๐ซ๐œ๐ก๐š๐ฌ๐ž:๐ ๐€๐๐ฌ:๐–๐ก๐š๐ญ ๐ข๐ฌ ๐ญ๐ก๐ž ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐ฆ๐š๐ญ๐ž๐ ๐‚๐€๐†๐‘ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ญ๐ก๐ž ๐ฆ๐ข๐œ๐ซ๐จ ๐ฆ๐จ๐›๐ข๐ฅ๐ž ๐๐š๐ญ๐š ๐œ๐ž๐ง๐ญ๐ž๐ซ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ?The market is anticipated to register a CAGR of 12.9% during the forecast period.๐–๐ก๐š๐ญ ๐ข๐ฌ ๐ญ๐ก๐ž ๐๐ซ๐ข๐ฏ๐ข๐ง๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ฆ๐ข๐œ๐ซ๐จ ๐ฆ๐จ๐›๐ข๐ฅ๐ž ๐๐š๐ญ๐š ๐œ๐ž๐ง๐ญ๐ž๐ซ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ?The booming healthcare sector and strategic initiatives by industry participants primarily drives the market growth.๐–๐ก๐ข๐œ๐ก ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง ๐š๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ž๐ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ญ๐ก๐ž ๐ฅ๐š๐ซ๐ ๐ž๐ฌ๐ญ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ฌ๐ก๐š๐ซ๐ž?In 2023, the North America region held the largest share of the micro mobile data center market.๐–๐ก๐ข๐œ๐ก ๐š๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐ก๐ž๐ฅ๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐ก๐ข๐ ๐ก๐ž๐ฌ๐ญ ๐ฌ๐ก๐š๐ซ๐ž ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ข๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ‘?The temporary and remote operations segment held the highest share of the market.๐๐ซ๐จ๐ฐ๐ฌ๐ž ๐Œ๐จ๐ซ๐ž ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฌ:๐‘๐จ๐›๐จ๐ญ๐ข๐œ ๐๐ซ๐จ๐œ๐ž๐ฌ๐ฌ ๐€๐ฎ๐ญ๐จ๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง (๐‘๐๐€) ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ:๐๐ฅ๐จ๐œ๐ค๐œ๐ก๐š๐ข๐ง ๐“๐ž๐œ๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ฒ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ:๐๐ซ๐ž๐œ๐ข๐ฌ๐ข๐จ๐ง ๐ ๐š๐ซ๐ฆ๐ข๐ง๐ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ:๐•๐ž๐ซ๐ญ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐ ๐š๐ซ๐ฆ๐ข๐ง๐ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ:๐„๐ฒ๐ž๐ฐ๐ž๐š๐ซ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ:๐€๐›๐จ๐ฎ๐ญ ๐๐จ๐ฅ๐š๐ซ๐ข๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก:Polaris Market Research is a global market research and consulting company. 