Assessio expanderar globalt med förvärvet av Wisnio

STOCKHOLM, SWEDEN, September 4, 2024 / EINPresswire.com / -- Assessio är stolta över att kunna meddela förvärvet av Wisnio, en snabbt växande aktör inom HR-tech och talent management. Wisnio tillför en mycket attraktiv produkt som primärt riktar sig till segmenten private equity och executive search, vilket avsevärt kommer att stärka Assessios marknadsposition.Wisnios plattform, känd för sin överlägsna användarupplevelse och avancerade AI-lösningar, gör det möjligt för Assessio att kombinera sin vetenskapliga grund med Wisnios expertis inom innovativ HR-tech.Förvärvet demonstrerar Assessios satsning att utöka sin portfölj för att leverera moderna och användarvänliga verktyg inom talent management till en bred kundbas. Med tillägget av Wisnio betjänar Assessio Group nu över 2000 kunder med ett team av cirka 170 medarbetare.Johan Masironi, vd för Assessio, kommenterar förvärvet: "Vi är mycket glada över att börja samarbeta med teamet på Wisnio, de har utvecklat en produkt som är mycket uppskattad av deras kunder. Deras starka fokus på teknik och AI är en perfekt match med våra styrkor på Assessio. Med Assessios expertis inom vetenskap och datadrivna lösningar kommer detta samarbete kommer att vara mycket fördelaktigt för båda parter, där Wisnios team bland annat kommer att spela en betydande roll i att förbättra hur vi arbetar med att utveckla teamdynamik. Genom att slå samman våra krafter ser vi en strategisk möjlighet att expandera till internationella marknader, inklusive Storbritannien och USA."”Vi är verkligen glada över detta partnerskap med Assessio. Deras vetenskapliga tyngd kombinerat med våra verktyg och AI-expertis kommer att positionera oss starkt på marknaden inom våra segment. Vårt mål är tydligt: att bli den marknadsledande lösningen som stöder företagsledare med kritiska rekryterings- och personalutvecklingsbeslut globalt. Stort tack till teamen på Assessio och Pollen Street för deras förtroende för oss, vi ser med spänning fram emot vad vi kan bygga tillsammans,” säger Alo Arro, vd för Wisnio.Anastasia Kovaleva, partner på Pollen Street Capital, tillägger: "Vi är glada över att få välkomna Wisnio till Assessio-familjen. Detta strategiska förvärv kommer att påskynda Assessios expansion till segmenten private equity och executive search, stödja tillväxten utanför Norden och Benelux, förbättra Assessios tjänster inom personalutveckling och stärka koncernens AI-kompetenser. Detta förvärv ligger helt i linje med Assessios strategi att driva innovation inom HR-teknik och öka värdet för sina globala kunder. Det visar också Pollen Streets engagemang för att hjälpa sina portföljbolag att nå sin fulla potential och leda utvecklingen inom sina branscher."Om AssessioAssessio är norra Europas ledande assessmentbolag inom strategisk HR. Med lösningar för rekrytering, utveckling och prestation hjälper deras Saas-lösning kunder att hitta, matcha och utveckla befintliga och framtida medarbetare. Genom sin ISO 27001-certifiering garanteras datasäkerhet och korrekt användning av personuppgifter i enlighet med GDPR. Assessio International Holding är baserade i Stockholm, med kontor i 6 länder runtom norra Europa.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.