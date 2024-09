Avance Clinical GlobalReady 地點合作夥伴網絡迅速擴展至 2,000 個地點成員

北卡羅來納州威克森林和澳洲阿德萊德, Sept. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 屢獲殊榮的市場頂尖生物科技公司受託研究機構 (CRO) Avance Clinical 今天宣佈,在北美洲現已有 2,000 個臨床試驗地點加盟 Avance Clinical 的 GlobalReady 地點合作夥伴網絡 (GlobalReady Site Partnership Network)。



Avance Clinical 的行政總裁 Yvonne Lungershausen 表示,這 2,000 個優質的地點進一步加強我們為生物科技客戶在臨床開發過程中提供前所未有的效率和效果。

駐美國的 Avance Clinical 高級臨床試驗地點專家 Tina Schied 表示,團隊就質素、治療範疇的專業知識、先進流程,以及合規等各方面對這些地點作出獨立審核,令我們的客戶可在質素、迅速啟動,以及招募患者各方面獲得保證,這些俱為臨床項目成功的關鍵要素。

Schied 表示:「Avance Clinical 獲得來自美國的生物科技公司高度重視,我們客戶的比例中,現在有超過 80% 是這些公司。 關鍵原因在於我們有能力加快在美國、澳洲及亞洲地區,從臨床前期到第三期的臨床開發。」

她續說:「這都歸功於 GlobalReady 計劃,善用了我們獨特而精簡的多地區流程。 有了環球途徑,我們可以確保過程中每一步的效率。」

「生物科技公司現正尋找的合作夥伴,是可以無縫方式協助其迅速轉型,而且提供的優質數據已獲 FDA 及其他監管機構所接納。 本公司內部的環球監管事務團隊,協助生物科技公司有效應對監管上的複雜事宜,並在向 FDA、EMA 和 TGA 提交資料方面,為客戶提供支援服務。」

「Avance Clinical 是一家中型規模、處事靈活、而且反應敏捷的受託研究機構,在迅速推進優質臨床項目方面具有良好的記錄。 本公司的環球團隊專注為其生物科技公司客戶加快從臨床前期到第三期的藥物開發過程。」

Avance Clinical 亦是獲認可的細胞和基因技術受託研究機構,意味著公司可以為基因改造療法 (GMO therapy) 的臨床前和臨床試驗進行臨床運作。

市場研究翹楚 Frost & Sullivan 的最新分析顯示,美國生物科技公司所面對的其中一個主要難題,就是尋找符合生物科技行業標準的受託研究機構作為適當合作夥伴。

Lungershausen 表示:「在加速藥物開發項目過程時,有超過 60% 的美國生物科技公司於於尋找合適的受託研究機構作為合作夥伴時會出現延誤。」 (在此查看報告)。

該綜合報告強調,生物科技公司越來越傾向於與規模合適的受託研究機構合作,以適應生物科技行業步伐迅速的需求。

了解更多資訊:

到此了解 GlobalReady 模型 https://www.avancecro.com/avance-clinical-north-america-operations/

了解更多關於在未來研究中與 Avance Clinical 合作的優勢聯絡我們

徵求申請加入 GlobalReady 地點合作夥伴網絡





關於 Avance Clinical

Avance Clinical 是澳洲、亞洲、北美洲和歐盟最具規模的優質全方位服務受託研究機構 (CRO) ,為國際生物科技公司提供在澳洲、紐西蘭及美國的優質臨床試驗及全球認可的數據。 該公司的客戶是正處於完成藥物開發項目第一期至第三期的生物科技公司,這些項目需要快速、敏捷、適應性強的解決方案導向臨床研究服務。

Frost & Sullivan 獎項

Avance Clinical 過去五年榮獲 Frost & Sullivan 亞太區受託研究機構市場領導力獎,在該地區提供受託研究機構服務超過 26 年。

臨床前期到中後期

Avance Clinical 憑藉其經驗豐富的 ClinicReady 團隊提供臨床前期服務,及運用澳洲政府高達 43.5% 的激勵回饋金和快速啟動監管流程,提供從臨床前期到第三期的臨床服務。

憑藉對 120 多種適應症的經驗,該受託研究機構可為 FDA 和 EMA 審查提供一流的結果及國際認可的優質數據。

技術

Avance Clinical 在所有職能領域中使用最先進的技術和黃金標準系統,為客戶提供最有效的流程。 部分技術合作夥伴包括 Medidata、Oracle、TrialHub、Certinia、Salesforce、Zelta 和 Medrio。

www.avancecro.com





媒體聯絡人: Avance Clinical media@avancecro.com Kate Thompson

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.