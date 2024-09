Hudson Therapeutics 将于2024年9月参与ChinaBio®合作论坛，寻求战略合作伙伴和机构投资者

Hudson Therapeutics, Inc.

DURHAM, NORTH CAROLINA, UNITED STATES, September 4, 2024 / EINPresswire.com / -- Hudson Therapeutics 公司宣布将参加 2024 年中国生物伙伴论坛。Hudson Therapeutics 是 Shaperon 公司在美国的子公司主要致力于治疗方案的创新。此次论坛将于 9 月 10 日至 11 日在中国上海举行,汇集了全球行业领导者、投资者和生物技术及制药领域的创新者。在此次会议上,Hudson Therapeutics 和 Shaperon 将积极寻求战略合作伙伴进行授权合作,并会见投资者以扩大其在中国市场的影响力。凭借一系列创新的治疗候选药物,公司旨在利用这一平台建立关键合作伙伴关系,推动其创新产品在中国的开发和商业化。Hudson Therapeutics 首席执行官 Janice Marie McCourt 表示:“我们参与ChinaBio合作论坛 2024,标志着我们战略计划中的重要一步,旨在扩大我们在中国市场的业务。我们热切希望与有相同愿景的潜在合作伙伴和投资者互动,共同通过创新的治疗方法推动医疗事业的发展。这次论坛为我们提供了一个独特的机会,与中国的领先公司和投资者合作,我们期待着探索互利的合作伙伴关系。”Hudson Therapeutics 和 Shaperon 的全球业务发展团队将与全球制药合作伙伴和新的潜在合作方会面,重点讨论以下管线的技术转移:NuGel——一款正在美国开展 2B 期临床试验的特应性皮炎治疗药物;Nucerin——一款在韩国进行 1 期临床试验的阿尔茨海默病治疗药物;以及 Papiliximab——一款双靶点纳米抗体,曾在 4 月美国癌症研究协会(AACR)年会上备受关注,现处于临床前阶段,潜在开发适应症包括溃疡性结肠炎、克罗恩病、MASH 和肥胖等,并且有机会进一步扩展至宠物医疗领域。关于ShaperonShaperon 是一家专注于开发新型炎性小体抑制剂的临床阶段生物技术公司。其独特的 GPCR19-P2X7 调节机制通过调控炎性小体的启动和激活阶段,能够抑制包括 IL-1β、IL-18、IL-6 和 TNF-α 在内的多种炎症细胞因子,而传统疗法通常仅针对激活阶段进行抑制。凭借这一创新的作用模式,Shaperon 正在推进多个临床项目,涵盖特应性皮炎、阿尔茨海默病和 COVID-19 肺炎等疾病领域,同时还拥有针对 MASH 和肥胖等领域的临床前产品管线。关于Hudson TherapeuticsHudson Therapeutics 是 Shaperon 于 2023 年在美国成立的子公司,专门负责推进 Shaperon 资产的全球临床试验、投资者关系、商业战略和业务发展。Hudson 还计划在未来开发 Shaperon 的早期资产。

