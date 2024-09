RailPros de México abre segunda oficina en México, ahora en Monterrey, Nuevo León

RailPros' newest office is located at Ricardo Margain 575 Torre C, Parque Corp. Santa Engracia, San Pedro Garza Garcia

La nueva ubicación de RailPros de México permite un mayor enfoque y apoyo a los clientes de la industria ferroviaria mexicana.

“La nueva oficina y los miembros adicionales del equipo nos permitirán ampliar los servicios a nuestros clientes y crear más oportunidades para nuestro equipo.” — Kendall Koff, Chief Executive Officer, RailPros

CIUDAD JUáREZ, CHIHUAHUA, September 3, 2024 / EINPresswire.com / -- RailPros , con sede en Irving, Texas, anunció hoy que RailPros de México, una de sus empresas subsidiarias, ha abierto una nueva oficina en Monterrey, México.“Agradecemos la confianza que nuestros clientes nos han brindado en México”, dijo Kendall Koff, director ejecutivo de RailPros. “La nueva oficina y los miembros adicionales del equipo nos permitirán ampliar los servicios a nuestros clientes y crear más oportunidades para nuestro equipo. La oficina de Monterrey permitirá a nuestro equipo brindar servicios más efectivos y eficientes a nuestros clientes en la industria ferroviaria mexicana y en toda Latinoamérica”.La oficina de Monterrey, situada en Ricardo Margain 575 Torre C, Parque Corp. Santa Engracia, San Pedro Garza García, abrió esta semana. El equipo de Monterrey ofrecerá la gama completa de servicios de ingeniería ferroviaria, así como servicios de campo que incluyen administración de la construcción, observación del cumplimiento ambiental y capacitación.Esta es la segunda oficina física en México desde que RailPros de México comenzó a operar en 2021. El lanzamiento de RailPros de México le permitió a la empresa brindar servicios a clientes en México y capitalizar los beneficios del tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).Los proyectos iniciales incluyeron servicios de capacitación y administración de la construcción para la subsidiaria de CPKC, Kansas City Southern de México (KCSM). RailPros también brinda servicios de administración de la construcción y control de proyectos para el proyecto del Puente Ferroviario Internacional de Laredo, actualmente en curso, y capacitación para varios otros clientes ferroviarios mexicanos.“La industria ferroviaria de carga y de pasajeros en México está prosperando y esperamos ser una parte más importante de su éxito”, dijo Marco Loureiro, director de operaciones y gerente general de RailPros de México.RailPros ofrece servicios diversificados de ingeniería, seguridad, capacitación y consultoría a las compañías ferroviarias y a las industrias de América del Norte y Latinoamerica.Acerca de RailProsRailPros tiene su sede en Irving, Texas, y cuenta con oficinas y personal en toda América del Norte. La empresa, fundada en el año 2000, se enfoca exclusivamente en brindar servicios a operadores de transporte ferroviario de carga, pasajeros y tránsito en América del Norte y a nivel internacional. RailPros emplea ingenieros ferroviarios y de pasajeros, gerentes de construcción, expertos en servicios administración y de derecho de vía, inspectores, ingenieros de diseño y personal de apoyo de campo, lo que nos permite brindar a todo el espectro de servicios, como gestión, ingeniería, administración de la construcción, planificación y diseño para la industria. Además, RailPros cuenta con un equipo de capacitación y producción de medios audiovisuales, que produce capacitación técnica y de seguridad para operadores ferroviarios y industrias relacionadas con los ferrocarriles. Tenemos un conocimiento único de la industria ferroviaria de carga y de pasajeros e industrias, y nuestra experiencia ayuda a nuestros clientes a completar proyectos de manera segura, eficiente y con mínima interrupción del servicio ferroviario existente.

